Japonya'nın İhracatı Ağustosta Yüzde 0,8 Geriledi

Japonya'nın ihracatı, Çin'den gelen talepteki düşüşün etkisiyle ağustosta yüzde 0,8 azalarak 8 trilyon yene geriledi. İthalat ise iç talebin zayıflığı nedeniyle yüzde 17,8 düştü. Japonya'nın dış ticaret açığı ise 930,5 milyar yen olarak gerçekleşti.

Japonya'nın ihracatı, ağustosta yıllık bazda yüzde 0,8 gerileyerek art arda düşüşünü ikinci aya taşıdı.

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre, geçen ay ülkenin ihracatı, Çin'den gelen talepteki keskin düşüşün etkisiyle Ağustos 2022'ye göre yüzde 0,8 azalarak yaklaşık 8 trilyon yene (51 milyar avro) geriledi. Piyasalarda beklenti, ihracatın temmuzda yüzde 0,3 gerilemesinin ardından ağustosta yüzde 1,7 düşmesi yönündeydi.

Ülkenin ithalatı da iç talebin zayıf olmasının etkisiyle ağustosta yıllık bazda yüzde 17,8 düştü.

Japonya'nın dış ticaret açığı, ağustosta yüzde 66,7 azalışla 930,5 milyar yen (6,29 milyar dolar) oldu. Ticaret açığına ilişkin beklenti, ağustosta 659,1 milyar yen olması yönündeydi.

Japonya, geçen yıl 2,79 trilyon yen ticaret açığı vermişti.