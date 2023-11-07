Japonya'nın ANA Havayolları, Kovid-19 Sınırlamalarının Kalkmasıyla Karını Artırdı

Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA), nisan-eylül döneminde Kovid-19 sınırlamalarının kalkmasıyla net karını 4,8 kat artırarak 93,2 milyar yene yükseltti.

Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA), Kovid-19 sınırlamalarının kalkmasının etkisiyle, nisan-eylül döneminde net karını artırdı.

Firma açıklamasına göre ANA, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, Nisan- Eylül 2023'te net karını 4,8 kat artırarak 93,2 milyar yene (620 milyon dolar) yükseltti.

2022 yılı sonuna doğru Kovid-19 sınırlamalarının Japonya'da kalkması sonrası, yerel ve uluslararası yolcu sayılarında artışın, ANA'nın net karının yükselmesinde etkili oldu.

ANA Başkanı Şibata Koji, açıklamasında, uluslararası uçuş operasyonlarında artan gelir ve havayolu firmasının maliyet kontrolü hamlelerinin, kar marjına katkı sağladığını söyledi.

ANA Baş Finans Direktörü Nakahori Kimihiro, son dönem uluslararası uçuş arzının düştüğünü, buna karşın Japonya aktarmalı üçüncü ülkelere uçuşlara talebin yükseldiğini belirtti.

Japon firma, Ekim 2023-Mart 2024 dönemini kapsayan 2023 kış dönemi için Çin'e yönelik havayolu sefer sayılarını yaklaşık yüzde 20 artırdığını açıkladı.

ABD'li üretici Pratt & Whitney'in, bazı uçak motorlarını Ocak 2024'te denetleme planlaması nedeniyle ANA, günlük 30 uçuşunu geçici durduracağını da bildirdi.