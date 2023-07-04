Japonya'nın 2022 mali yılı vergi gelirleri rekor seviyeye ulaştı

Japonya'nın 2022 mali yılı vergi gelirleri 71,1 trilyon yen (491,5 milyar dolar) ile rekor seviyeye ulaştı. Japonya ekonomisi, Kovid-19 sonrasında toparlanmasını sürdürürken, son mali yıl vergi gelir miktarı şimdiye kadarki en yüksek seviyesini gördü. Maliye Bakanlığının güncellenen verilerine göre Japonya'nın, Nisan 2022-Mart 2023'ü kapsayan 2022 mali yılına ait vergi gelirleri, ilk kez 70 trilyon yen seviyesini aştı. Buna göre 2022 mali yılı vergi gelirleri 71,1 trilyon yen (491 milyar dolar) olarak kayda geçti. Bu oran, Japonya'nın şimdiye kadarki en yüksek vergi geliri oldu. 2022 mali yılı vergi geliri, 2021 mali yılına kıyasla yüzde 6,1 artış gösterdi. Kovid-19 salgını kaynaklı, günlük tüketim malları için yükselen fiyatların, mali yıl boyunca tüketim vergisi gelirlerinin artmasını sağladığı bildirildi. Ulusal para birimi Yen'in döviz karşısındaki değer kayıpları sonrası, ihracat rakamlarını yükselten Japon firmaların, daha yüksek kurumlar vergisi ödediği kaydedildi.

Japonya'nın 2022 mali yılı vergi gelirleri 71,1 trilyon yen (491,5 milyar dolar) ile rekor seviyeye ulaştı.

Japonya ekonomisi, Kovid-19 sonrasında toparlanmasını sürdürürken, son mali yıl vergi gelir miktarı şimdiye kadarki en yüksek seviyesini gördü.

Maliye Bakanlığının güncellenen verilerine göre Japonya'nın, Nisan 2022-Mart 2023'ü kapsayan 2022 mali yılına ait vergi gelirleri, ilk kez 70 trilyon yen seviyesini aştı. Buna göre 2022 mali yılı vergi gelirleri 71,1 trilyon yen (491 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Bu oran, Japonya'nın şimdiye kadarki en yüksek vergi geliri oldu. 2022 mali yılı vergi geliri, 2021 mali yılına kıyasla yüzde 6,1 artış gösterdi.

Kovid-19 salgını kaynaklı, günlük tüketim malları için yükselen fiyatların, mali yıl boyunca tüketim vergisi gelirlerinin artmasını sağladığı bildirildi.

Ulusal para birimi Yen'in döviz karşısındaki değer kayıpları sonrası, ihracat rakamlarını yükselten Japon firmaların, daha yüksek kurumlar vergisi ödediği kaydedildi.