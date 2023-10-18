Japonya Merkez Bankası'nın Para Politikası Haberleriyle Japonya'nın 10 Yıllık Tahvil Faizi Yükseldi

Japon basınında çıkan, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasında değişime gidebileceğine yönelik haberlerle Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,815 ile son 10 yılın zirvesine çıktı.

Japon tahvil piyasalarında BoJ'un gelecek dönem para politikalarında değişiklik yapabileceğine ilişkin haber akışıyla oynaklığın arttığı görülürken, banka Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizlerinin yaklaşık son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla sürpriz tahvil alımı yaptı.

BoJ'un mevcut aşırı parasal genişlemeyi yeniden gözden geçirebileceğine ve bu yılın sonuna kadar negatif faiz oranı politikasını değiştirebileceğine dair söylentiler, Japon tahvil piyasasında satış baskısını artırdı.

Gün içinde yüzde 0,815'e kadar yükselen Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi, BoJ'un müdahalesinin ardından yüzde 0,804 seviyesinde dengelendi.

Analistler, söz konusu gelişmelerle gözlerin BoJ'un 31 Ekim'deki toplantısına çevrildiğini belirterek, bankanın ay sonunda faiz oranlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapmayabileceğini ancak toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak olan BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın gelecek döneme dair sözle yönlendirmelerinde bu değişikliğe yönelik sinyal verebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda da yılın geri kalanında BoJ'un politika faizini değiştirmeyeceğinin öngörüldüğünü aktaran analistler, 2024'ün ilk çeyreğinde ise yüzde 71 ihtimalle bankanın negatif politika faizini sonlandıracağının tahmin edildiğini bildirdi.

Negatif faiz oranı uygulayan dünyanın son büyük merkez bankası BoJ'un, faiz artışına gitmesinin getiri eğrisinde de değişikliklere yol açması bekleniyor.

Bankanın getiri eğrisi hedef aralığı artı/eksi yüzde 0,5 şeklinde belirlenirken, BoJ, 10 yıllık tahvillerde satıcı bulunması durumunda her gün yüzde 1 faiz düzeyinden alış emri vereceği taahhüdünde bulunuyor.

Analistler, BoJ'un çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisini yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye çekebileceğinin tahmin edildiğini kaydederek, bu durumunun bankanın gelecek 3 yıl boyunca çekirdek enflasyonun yüzde 2 ve üzerinde seyredeceğinin beklendiği anlamına geldiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından dolar/yen paritesinde oynaklık artarken, parite şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 149,7 ile son 1 yılın zirvesine yakın işlem görüyor.