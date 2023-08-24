Japonya, Kahramanmaraş'ı model kent olarak seçti

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından yürütülecek teknik işbirliği projesinin model kentinin Kahramanmaraş olduğu duyuruldu. Proje kapsamında depremler sonrası yeniden yapılandırma destek faaliyetleri de yer alacak.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ortaklığında yürütülen teknik işbirliği projelerinin model kentinin Kahramanmaraş olduğu duyuruldu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen duyuru etkinliğine Japon Büyükelçi Katsumata Takahiko, TBB Başkanı Yücel Yılmaz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve JICA Türkiye Ofisi Başkanı Tanaka Yuko katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Katsumata, Japon hükümetinin 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yeniden yapılanmayı hızlandırmak için JICA aracılığıyla yürütülecek teknik işbirliği projesiyle Kahramanmaraş'ın "model kent" seçildiğini duyurdu.

Bu çalışmaların Ocak 2022'de Türkiye ile Japonya hükümeti arasında yürürlüğe giren "Teknik İşbirliği Anlaşması"na dayanan ilk proje olduğunun altını çizen Katsumata, depremler sonrası yeniden yapılandırma destek faaliyetlerinin de projeye dahil edildiğini kaydetti.

Büyükelçi Katsumata, ayrıca Japonya'nın, kamu binalarını depreme dayanıklı hale getirecek teknik destek ve enkaz kaldırmayı da kapsayacak kapasite yönetimi konusundaki bilgi birikiminin kullanılmasının da sağlanacağını ifade etti.

"Teknik işbirliğinin çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

TBB Başkanı Yılmaz, depremin ardından Tokyo ve Kobe'ye ziyarette bulunduklarını söyleyerek, "Teknik işbirliğinin ülkemize ve dünya şehirlerine çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Yılmaz, teknik işbirliği projesinin sürdürülebilir olmasını temenni ederek, depremin ilk gününden bugüne sağladıkları destekler için Japon hükümetine teşekkürlerini iletti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör de yeniden yapılanma amacıyla Japon hükümetinin sunduğu katkıların iyi bir örnek olduğunu vurguladı.

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Tanaka da "Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Konusunda Yerel Belediyelerin Kapasite Geliştirme Projesi" ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine yeniden yapılanmada destek sağlayacaklarını belirterek, ortak çalışmaların belediyelerin iyileşmesi üzerinde önemli etki yaratacağına inandıklarını kaydetti.

Etkinliğin sonunda Büyükelçi Katsumata ve TBB Başkanı Yılmaz, yerli otomobil TOGG'la deneme sürüşü yaptı.

Katsumata, TOGG'un tasarımını ve oldukça sessiz çalışmasını beğendiğini ifade etti.

Türkiye, Japonya ve UNDP işbirliği 16 Ağustos'ta duyurulmuştu

Türkiye, Japonya ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kurulacak tesislerle molozların geri dönüşümünü amaçlayan "Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Şekilde Kaldırılması ve Zararlı Atıkların Güvenli Bertaraf Edilmesi Projesi" için 16 Ağustos'ta imza töreni düzenlenmişti.