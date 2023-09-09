Japonya, Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak yeni ekonomi ve altyapı koridorunda rol üstlenecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin yeni ekonomi ve altyapı koridoru projesinde rol üstleneceğini açıkladı. Japonya, partner ülkelerin ekonomik gelişimlerini desteklemek amacıyla altyapı yatırım projelerine öncülük etmektedir.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak yeni ekonomi ve altyapı koridoru projesinde rol üstleneceğini bildirdi.

Başbakan Kişida, Hindistan'ın ev sahipliğinde 18. G-20 Liderler Zirvesi marjında düzenlenen "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı (PGII) " başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Ülkesinin Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak yeni ekonomi ve altyapı koridoru projesinde rol üstleneceğini söyleyen Kişida, Japonya'nın, partner ülkelerin ekonomik gelişimlerini desteklemek amacıyla altyapı yatırım projelerine öncülük ettiğini belirtti.

Kişida yeni ekonomi ve altyapı koridoru projesi sayesinde ulaşım altyapısı, dijital bağlantısallık, deniz işbirliği, tedarik zincirleri gibi alanlarda işbirliğini güçlendireceklerini kaydetti.