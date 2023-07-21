Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesine yeniden ekledi

Japonya, Güney Kore'yi 4 yılın ardından imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesine yeniden ekleyerek ikili ticari ilişkilerin gelişmesi yönünde yeni bir adım attı. Karar, Güney Kore'nin de yakın zamanda benzer bir düzenleme yapmasının ardından alındı. İki ülke arasındaki ilişkiler, Japonya'nın Güney Kore'nin teknoloji endüstrisinde ihtiyaç duyulan maddelere ihracat kontrolü getirmesiyle gerilmişti.

Japonya, Güney Kore'yi 4 yılın ardından "imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler" listesine yeniden ekleyerek ikili ticari ilişkilerin gelişmesi yönünde yeni bir adım attı.

Japonya'nın resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya, Güney Kore'yi, aralarında İngiltere ve ABD'nin de olduğu 26 farklı ülkenin bulunduğu "imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler" arasına aldı.???????

???????Böylece Japonya, Güney Kore'yi 4 yıl önce çıkardığı listeye tekrar almış oldu.

Karar, Güney Kore'nin de yakın zamanda benzer bir düzenleme yapmasının ardından alındı.

Güney Kore ve Japonya ilişkileri ilerletmek için bir araya gelmişti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 21 Mart'ta Japonya'yı "beyaz liste"ye yeniden dahil etmek için gereken yasal adımların atılması talimatı verdikten sonra Japonya, tercihli ticaret statüsü alan ülkelerin bulunduğu "beyaz liste"ye yeniden dahil edilmişti.

Güney Kore ve Japonya farklı sanayi alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesi için 240'tan fazla üst düzey yetkilinin katılımıyla mayıs ayında Seul'de bir araya gelmişti.

Ticari ilişkilerinin bozulması

İki ülke arasındaki ilişkiler, Güney Kore Yüksek Mahkemesinin Kasım 2018'de Japon şirketlerini 1910-1945'teki sömürgecilik dönemi sırasında zorla çalıştırılan işçiler için tazminat ödemeye mahkum etmesi üzerine gerilmişti.

İki ülke arasındaki gerilim, Japonya'nın Temmuz 2019'da Güney Kore'nin teknoloji endüstrisinde ihtiyaç duyulan kilit öneme sahip maddelere daha sıkı ihracat kontrolü getirmesiyle tırmanmıştı.

Japonya, aynı yılın ağustos ayında Güney Kore'yi "imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler" listesinden çıkardığını açıklamıştı. Seul yönetimi de buna karşılık Japonya'yı tercihli ticaret statüsü alan ülkelerin beyaz listesinden çıkarmıştı.