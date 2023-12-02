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Japonya, enflasyonla mücadele için 13,2 trilyon yenlik ek bütçe kabul etti

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Japonya'da enflasyonla mücadeleye karşı 2023 mali yılı kapsamlı 13,2 trilyon yenlik (90 milyar dolar) ek bütçe kabul edildi. Ek bütçeyle yakıt fiyatlarının düşürülmesi ve kritik sektörlere sübvansiyonların sürdürülmesi hedefleniyor.

Japonya'da enflasyonla mücadeleye karşı 2023 mali yılı kapsamlı 13,2 trilyon yenlik (90 milyar dolar) ek bütçe kabul edildi.

Daha önce Temsilciler Meclisinde onaylanan 2023 mali yılı ek bütçesi, Danışman Meclisinden geçerek yasalaştı.

Yükselen fiyatlarla mücadeleyi amaçlayan ek bütçe kapsamında ülke genelindeki düşük gelirli hanelere 70'er bin yen (476 dolar) finansman desteği sağlanacak.

Ek bütçeyle yakıt fiyatlarının düşürülmesi ve başta uzay, yapay zeka ve yarı iletkenler dahil kritik sektörlere yönelik sübvansiyonların sürdürülmesi hedefleniyor.

Resmi Kyodo ajansının aktardığına göre 13,2 trilyon yenlik ek bütçenin finansmanı amacıyla 8,8 trilyon yenlik devlet tahvili ihraç edilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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