Japonya Ekonomi Bakanı Türkiye'yi Övgüyle Anlattı

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Türkiye'nin dünyada bulunduğu yerin hayati önem taşıdığını belirterek, Türk iş dünyasına büyük saygı duyduklarını ve birçok Japon firmasının Türkiye'de organizasyonlarını büyüttüğünü söyledi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Türkiye'nin dünyada bulunduğu yerin hayati önem taşıdığını belirterek, " Türkiye'nin sunduğu birçok cazip teklif var. Bu yüzden birçok Japon firması Türkiye'de organizasyonlarını büyütüyor. Bizi cesaretlendiren ve birçok pazarda zorlayan Türk iş dünyasına büyük saygı duyuyoruz." dedi.

Nishimura, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin fırsat barındıran gelişmekte ve büyümekte olan bir pazar olduğunu, Japonya'nın ülkeye olan yatırımlarının da devam edeceğini söyledi.

Türkiye'de şu anda 280 Japon şirketin faaliyet gösterdiğini belirten Nishimura, ülkede yaş ortalamasının 33 olduğunu aktardı.

Bakan Nishimura, ülkenin aynı zamanda önemli coğrafik avantajlara da sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin dünyada bulunduğu yer hayati önem taşıyor. Türkiye kuzey, güney, doğu ve batıdan Orta Doğu, Afrika, Kafkas bölgesi, Orta Asya ve Avrupa'ya çok yakın bir konumda. Türkiye'nin sunduğu birçok cazip teklif var. Bu yüzden birçok Japon firması Türkiye'de organizasyonlarını büyütüyor. Bizi cesaretlendiren ve birçok pazarda zorlayan Türk iş dünyasına büyük saygı duyuyoruz.

Türk iş dünyası risk alan kişilerden oluşuyor. Onlar çok proaktif ve yüksek saygıyı hak ediyor. Afrika'da, Orta Asya'da, Ukrayna'da ve benzeri yerlerde çalışmalar sürüyor. Japon şirketleri, teknoloji sermayesi açısından iyi iş yapıyor. Türk iş adamlarıyla birleşerek üçüncü ülkelerde daha çok iş yapabilir. Küresel dünyada birlikte çalışarak, ileriye yönelik büyük bir potansiyele sahip olabiliriz."