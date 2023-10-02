Japonya'da Nikkei 225 Endeksi Değer Kaybetti

Asya genelinde tatil dolayısıyla piyasalar kapalıyken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif bir seyir izledi. Japonya'da açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI beklentilerin altında kaldı. Çin'de ise imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri tahminlerin altında geldi. Analistler, Çin ekonomisine dair açıklanan PMI verilerinin 50'nin üzerinde tutunmasının nispeten olumlu karşılanabileceğini belirtti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,3 değer kaybıyla günü tamamladı.

Asya genelinde tatil dolayısıyla piyasalar işleme kapalı olurken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif bir seyir izledi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI 48,5 ile beklentilerin altın kalırken, dün Çin'de Caixin imalat sanayi PMI 50,6 ve hizmet sektörü PMI 50,2 ile tahminlerin altında geldi.

Analistler, Çin ekonomisine dair açıklanan PMI verilerinin öngörülerin altında kalmasına karşın 50'nin üzerinde tutunmasının nispeten olumlu karşılanabileceğini söyledi.

Bir süredir gündemi meşgul eden Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 31.759 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi, yüzde 0,1 değer kazancıyla 149,8'i test ederek Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.