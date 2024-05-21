Japonya'da Finans Şirketlerinin Karları Rekor Seviyeye Ulaştı

Japonya'da en büyük üç finans şirketinin 2023 mali yılı toplam net karının şimdiye kadarki en yüksek yıllık seviyesine ulaştığı bildirildi.

En büyük üç Japon finans kuruluşu olarak tanınan Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui FG ve Mizuho Financial 2023 mali yılı net karlarını duyurdu.

Buna göre 3 finans şirketinin bir mali yılda toplam net karı ilk kez 3 trilyon yen seviyesini aştı. 2023 mali yılı verileri Nisan 2023-Mart 2024 dönemini kapsadı.

Mitsubishi UFJ açıklamasına göre kuruluş, 2023 mali yıl net karını 2022'ye kıyasla yüzde 30 artırarak 1,5 trilyon yene (9,6 milyar dolar) yükseltti.

Sumitomo Mitsui FG yüzde 20 artışla 960 milyar yene (6,2 milyar dolar) ve Mizuho Financial yüzde 20 artışla 680 milyar yene (4,4 milyar dolar) yükseltti.

Japon finans şirketlerinin toplam net karı önceki mali yıla kıyasla yüzde 26,4 ulaşarak rekor kırdı ve 3 trilyon 132 milyar yen (20 milyar dolar) seviyesini gördü.

Yıllık toplam net kar artışına, artan kredi talepleri aracılığıyla genişleyen kar marjları ve Japon yeninin döviz karşısındaki değer kayıpları olumlu katkı sundu.