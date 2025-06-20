Japonya'da Çekirdek TÜFE Yükseldi, Faiz Artışı Beklentileri Gündemde

Japonya'da çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 3,7 ile Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve merkez bankasının faiz artırımı beklentilerini canlı tuttu.

İçişleri ve İletişim Bakanlığının açıkladığı verilere göre, dalgalı taze gıda maliyetlerini kapsamayan çekirdek TÜFE, mayısta geçen yıla göre yüzde 3,7 arttı. Bu da Ocak 2023'teki yüzde 4,2'lik artıştan bu yana en hızlı yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

Nisanda yüzde 3,5 artan endekse ilişkin piyasa beklentisi mayısta 3,6 artması yönündeydi. Söz konusu artışta, Japonların temel gıdası olan pirinç fiyatlarının mayısta geçen yıla göre iki katına çıkması etkili oldu.

Ülkede pirinç fiyatları mayısta yıllık yüzde 101,7 artarak son yarım yüzyıldan fazladır görülen en büyük yükselişi kaydetti. Bu keskin artış, nisanda 98,4'lük ve martta 92,1'lik yıllık artışın ardından geldi.

Japonya'nın artan pirinç fiyatları son aylarda gündemdeydi. Japon hükümeti temel gıda maddesi olarak tüketilen pirincin artan fiyatını kontrol altına almak için acil durum stoklarını serbest bırakmıştı.

Artan pirinç fiyatları enflasyon beklentilerini yukarı yönlü etkilerken, Japonya uzun yıllar sonra ilk defa Güney Kore'den pirinç ithal etmek zorunda kalmıştı.

Mayıs ayı çekirdek TÜFE verisi, Japonya Merkez Bankası (BoJ) kalıcı gıda enflasyonunun artan baskısıyla ABD gümrük tarifelerinin zayıf ekonomi üzerinde oluşturduğu riskleri dengelemede karşılaştığı zorluğu gösterdi.

ING Güney Kore ve Japonya kıdemli ekonomisti Min Joo Kang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Japonya'nın manşet enflasyonunun mayısta piyasa beklentilerine paralel bir miktar yavaşladığını belirtti.

BoJ'un artan fiyatları küçümsediğini ifade eden Min, çekirdek fiyatlardaki son artışa rağmen BoJ'un enflasyon konusundaki kararını daha ne kadar saklı tutacağının belli olmadığını söyledi.

BoJ'un ABD ticaret politikalarından ücret artışından daha fazla endişe duyduğunu değerlendiren Min, "Bu dinamik yavaş da olsa geri dönüyor. Bu nedenle BoJ'un enflasyon konusunda sabırlı olacağına inanıyoruz. ABD ile bir tür ticaret anlaşmasının 3. çeyrekte tamamlanması halinde BoJ'un dördüncü çeyrekte 25 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini düşünüyoruz." yorumunu yaptı.