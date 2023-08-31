Japonya, Çin'in ithalat yasağından etkilenen balıkçılık sektörüne ek destek sağlayacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Çin'in Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesinin ardından Japonya'dan deniz ürünleri ithalatına yasak getirmesinden olumsuz etkilenen balıkçılık sektörüne ek destek sağlanacağını açıkladı.

Kyodo News'in haberine göre Kişida, Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarı'nı ziyaret ederek Çin'in ithalat yasağına ilişkin satıcılarla konuştu.

Başbakan Kişida, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, yeni ithalat bölgelerinin belirleneceğini ve Çin hükümetinden yasağın kaldırılmasının talep edileceğini bildirdi.

Farklı ülkelere deniz ürünleri satışı yapılan kanalları "çeşitlendireceklerini" kaydeden Kişida, bunun Çin'e bağımlılığı azaltmak amacıyla yapılacağını ifade etti.

Tokyo hükümeti, deniz ürünleri yasaklarından etkilenenler için 205 milyon ve 342 milyon dolar olmak üzere iki destek fonu oluşturmuştu.

Japonya, 24 Ağustos'ta radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına 24 Ağustos'ta başlandığı bildirilmişti.

Japonya, daha önce açıklanan plana göre, ilk aşamada 7 gün içinde 7 bin 800 ton atık suyu okyanusa boşaltacak. Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğu, insanlara ve çevreye verebileceği zararın "ihmal edilebilir düzeyde" bulunduğu sonucuna varmıştı.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.