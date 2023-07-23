Japonya, Çin'e çip yapımında kullanılan ekipman ihracatında kısıtlamaları uygulamaya başladı
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Japonya'nın, gelişmiş çip yapımında kullanılan ekipmanların ihracatında Çin'e koyduğu kısıtlamalar, yürürlüğe girdi. Japonya, ABD öncülüğünde Çin'in askeri amaçlı yüksek teknolojili çip üretimini kısıtlamaya yönelik çabaları kapsamında uygulayacağını duyurduğu ihracat kısıtlamaları, yürürlüğe kondu. Ülkede söz konusu malzemeleri üreten 10 civarındaki şirketin bu kısıtlamalardan etkilenmesi bekleniyor.
Japonya'nın, gelişmiş çip yapımında kullanılan ekipmanların ihracatında Çin'e koyduğu kısıtlamalar, yürürlüğe girdi.
Kyodo News'in haberine göre, Japonya'nın, ABD öncülüğünde Çin'in askeri amaçlı yüksek teknolojili çip üretimini kısıtlamaya yönelik çabaları kapsamında uygulayacağını duyurduğu ihracat kısıtlamaları, yürürlüğe kondu.
Japonya, bu kapsamda çip yapımında kullanılan 23 malzemenin ihracatını izne tabi tutuyor.
Ülkede söz konusu malzemeleri üreten 10 civarındaki şirketin bu kısıtlamalardan etkilenmesi bekleniyor.