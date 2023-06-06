Japonya, 15 yılda hidrojen arzına 107 milyar dolar yatırım yapacak

Japonya hükümeti, gelecek 15 yılda hidrojen arzına 15 trilyon yen (107 milyar dolar) yatırım oluşturmayı hedefliyor. Yeni stratejiye göre, 2030'da 3 milyon tona çıkarılacak hidrojen arzı, 2040'a kadar 12 milyon tona, 2050'ye kadar 20 milyon tona çıkarılacak.

Japonya'da hükümet, gelecek 15 yılda hidrojen arzına 15 trilyon yen (107 milyar dolar) yatırım oluşturmayı hedefliyor.

"Temel Hidrojen Stratejisini" güncelleyen hükümet, 15 yılda hidrojen arzına, kamu ve özel sektörden 15 trilyon yen yatırım oluşturacak.

Yeni stratejiye göre, 2030'da 3 milyon tona çıkarılacak hidrojen arzı, 2040'a kadar 12 milyon tona, 2050'ye kadar 20 milyon tona çıkarılacak.

Hem kamu hem özel sektörlere yönelik hidrojen üretimi ve kullanımı inisiyatiflerinde daha aktif yer almaları için teşvikler oluşturulacak.

Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi, Asya ve Hint-Pasifik'te hidrojen tedarik zinciri inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

2050'ye kadar "net 0 karbon" hedefini yakalamaya çalışan Japonya, sera gazı emisyonuna yol açmayan hidrojenin ticarileştirilmesini yaygınlaştıracak.