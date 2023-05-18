Japon şirketler, İngiltere'ye 18 milyar sterlin yatırım taahhüdünde bulundu

Japon şirketlerin İngiltere'nin temiz enerji sektörü ve emlak piyasasına yaklaşık 18 milyar sterlinlik rekor yatırım taahhüdünde bulunduğu bildirildi.

Japon şirketlerin İngiltere'nin temiz enerji sektörü ve emlak piyasasına yaklaşık 18 milyar sterlinlik rekor yatırım taahhüdünde bulunduğu bildirildi.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, yatırım planları İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın G7 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunduğu sırada açıklandı.

Japon şirketlerin 18 milyar sterlinlik yatırımları, deniz üstü rüzgar enerjisi, düşük karbon hidrojen üretimi ve diğer temiz enerji yatırımlarına odaklanıyor.

Bu kapsamda, Japonya merkezli Marubeni şirketi, İskoçya'da deniz üstü rüzgar enerjisi ve yeşil hidrojen projeleri için 10 milyar sterlinlik yatırım planlıyor.

Sumitomo Corporation ise deniz üstü rüzgar projelerine 4 milyar sterlin yatırımın yanı sıra, İskoçya'da 200 milyon sterlin değerinde yüksek voltaj kablo üretim fabrikası kurmayı hedefliyor. Fabrikada, 150 vasıflı istihdam oluşturulması bekleniyor.

Emlak şirketleri Mitsubishi Estate ve Mitsui Fudosan, yüksek kalite ofis alanları ve uygun fiyatlı konutlara 3,5 milyar sterlin yatırım yapmayı öngörüyor.

Toshiba da Cambridge Laboratory'deki faaliyetlerini büyütmek amacıyla gelişmiş kuantum güvenli kriptografik iletişim çözümlerinde 30 kişilik istihdam yaratacak 20 milyon sterlinlik yatırım planlıyor.

İngiltere Başbakanı Sunak, Japon şirketlerin taahhütlerine ilişkin değerlendirmesinde, bu yatırımların Japonya'nın en büyük şirketlerinin İngiltere ekonomisine güveninin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bu yatırımlar, vasıflı iş gücü oluşmasını destekliyor ve yerel yatırımların da dönüşümünü sağlıyor. Japonya ile ticaret ilişkilerimizi artırıyoruz ve aramızdaki ticaret için sınır gökyüzü." ifadelerini kullandı.

Japonya'da yapılan görüşmeler sonrasında İngiliz şirket Octopus Energy de Asya-Pasifik enerji piyasasında akıllı enerji sistemleri için 2027'ye kadar 1,5 milyar sterlin yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, Tokyo'daki teknoloji inovasyonu merkezine de 300 milyon sterlinlik yatırım yapacak.

Japon şirketlerin İngiltere'deki mevcut yatırımları 92 milyar sterlin, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ise geçen yıl itibarıyla 27,7 milyar sterlin seviyesinde bulunuyor.