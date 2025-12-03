Haberler

ABD'de 9 Japon şirketi Trump yönetiminin tarifelerine karşı dava açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya merkezli dokuz şirket, ABD hükümetine ödedikleri ek gümrük vergilerinin geri ödenmesi talebiyle dava açtı. Şirketler, Trump yönetiminin uyguladığı tarifelerin hukuka aykırı olduğunu savunuyor.

Japonya merkezli dokuz şirketin ABD'deki bağlı kuruluşları, bu yıl ödedikleri ek gümrük vergilerinin tamamının geri ödenmesi talebiyle ABD hükümetine dava açtı.

Kyodo ajansının haberine göre ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine New York'ta açılan davalarda şirketler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kongre onayı olmadan uyguladığı tarifelerin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Toyota Motor grubundan Toyota Tsusho firması ve Sumitomo Chemical'ın yanı sıra Ricoh, Yokohama Rubber ve Ushio gibi Japon şirketlerinin ABD'deki bağlı kuruluşları, Yüksek Mahkeme tarifeleri iptal etse bile ithalatçılara otomatik geri ödeme yapılacağının garanti edilmediğini belirterek hukuki yola başvurdu.

Şirketlerin bu yıl ödedikleri ek gümrük vergilerinin tamamının geri ödenmesi talebiyle açılan davalar, Yüksek Mahkemenin söz konusu tarifeleri yasa dışı sayması durumunda geçerli olacak.

Tarifeler mahkemeye taşınmıştı

Ticaret politikasında tarifeleri önemli bir araç olarak kullanan Trump, ikinci döneminin başında Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında çeşitli gümrük vergilerini yürürlüğe koymuştu.

Bazı şirketler ve eyaletler, Trump'ın uyguladığı tarifeleri ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine taşımıştı. Mahkeme, 28 Mayıs'ta açıkladığı kararda, karşılıklılık esaslı tarifelerin IEEPA kapsamındaki başkanlık yetkilerini aştığına hükmetmişti.

ABD yönetimi temyize giderken Temyiz Mahkemesi, alt mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurmuş ve 29 Ağustos'ta büyük ölçüde onaylamıştı. Tarifelerin derhal iptali reddedilmiş, Trump yönetimine Yüksek Mahkemeye başvuru için süre tanınmıştı.

Trump yönetimi, tarifelerin çoğunun yasa dışı bulunması üzerine Yüksek Mahkemeden hızlı inceleme talep etmiş, mahkeme 5 Kasım'da tarafların savunmalarını dinlemişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Ekonomi
'Ege'yi füzelerle kapatacağız' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz

"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe taraftarının varlığını unuttuğu isme talip var

Fener taraftarının varlığını unuttuğu isim hakkında bomba gelişme
Duayen gazeteci Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Duayen gazeteci Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı! İşte yeni adresi
11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

On binlerce mahkuma tahliye yolu! 15 madde Meclis'te kabul edildi
Babacan'dan süreçte 'liderler masası' çağrısı: Erdoğan Özel'i davet etse ne olacak ki?

Babacan'dan süreç için ezber bozan çağrı: Erdoğan Özel'i davet etse...
Fenerbahçe taraftarının varlığını unuttuğu isme talip var

Fener taraftarının varlığını unuttuğu isim hakkında bomba gelişme
Keserli komşu cinayetinde yeni gelişme

Keserli komşu cinayetinde yeni gelişme
Yurda geç kalan kız öğrencilerin videosu sosyal medyayı ikiye böldü

Yurda geç kalan kızların videosu sosyal medyayı ikiye böldü
Galatasaray'dan kaçar gibi giden futbolcuya büyük şok

Galatasaray'dan kaçar gibi gitmişti! Hayatının şokunu yaşadı
Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık

Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık
Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu

Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız

Bahçeli'den çok tartışılan görüntüye sert tepki: Seyirci kalmayız
Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri

Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor! İşte muhtemel rakiplerimiz
Aylardır ortalıkta yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı

Aylardır gözlerden uzak olan Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.