Japon firmaların yüzde 40'tan fazlası, nisan-eylülde gelir kaybı ya da zarar yaşadı

Japon firmaların yüzde 40'tan fazlası 2022 mali yılı ilk yarısında, değersizleşen yen ile maliyet artışları sonrası gelir kaybı ya da zarar yaşadı.

Japon firmaların yüzde 40'tan fazlası 2022 mali yılı ilk yarısında, değersizleşen yen ile maliyet artışları sonrası gelir kaybı ya da zarar yaşadı.

SMBC Nikko Securities araştırmasına göre Japon firmalar, nisan-eylül periyodunda, yenin döviz karşısındaki değer kaybı ve maliyet yükselişlerinden etkileniyor.

Mali yarı yıl finansal verilerini yayımlayan 609 Japon firmanın yer aldığı araştırmaya göre, bu firmaların 266'sı kar performanslarında kayıp yaşadı ya da zarara geçti.

Bu duruma, ham madde ve enerji maliyetlerinin artışı ile özellikle ABD doları karşısında Japon yeninin değer kaybını sürdürmesinin etki ettiğine dikkati çekildi.

Araştırmada kategorize edilen 33 sektör arasından, gıda ve hizmet başta olmak üzere toplamda 16 sektörün net kar kaybı yaşadığı ya da zarara düştüğü vurgulandı.

Net kar bazında gıda imalatçılarının yüzde 54, inşaat sektörünün yüzde 20,2, ulaşım ekipmanları üreticilerinin yüzde 16,2 düşüş kaydettiği, buna karşın nakliyat firmalarının net karını ikiye katladığı dönemde çelik üreticilerinin de net karlarında yüzde 21,3 yükseliş yakaladığı belirtilen araştırmada, net kar artışı elde eden sektörlerin dönemsel fiyat artışlarını müşterilerine yansıttığına dikkati çekildi.

SMBC Nikko Özsermaye Stratejisti Yasuda Hikaru, küresel ekonomik yavaşlamanın olumsuz etkisinin ileriye dönük şirket kazançlarını etkileyebileceğini belirtti.

Stratejist Yasuda ise olası olumsuz etkiye yönelik "(Bu) Fiyatları daha yüksek maliyetleri karşılayacak şekilde yükseltip yükseltemeyeceklerine bağlı." değerlendirmesini yaptı.