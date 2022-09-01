Japon firmaların Nisan-Haziran 2022'de sermaye harcamaları yükseldi

Japon firmaların sermaye harcamaları 3 ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 yükseliş gösterdi.

Maliye Bakanlığının açıkladığı araştırmaya göre Japon şirketlerin anamal harcamaları geçen yıla göre Nisan-Haziran 2022 çeyreğinde yüzde 4,6 arttı.

Araştırmaya göre fabrika inşaatları ile cihaz ve ekipman takviyeleri dahil mali olmayan yatırımlar 10,61 trilyon yen (76,1 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Harcamalar art arda beş çeyrek dönemdir yükseldi. Firmaların üretim kapasitelerini artırmaları ve talep bazlı ekipman takviyeleri bunda etkili oldu.

Vergi öncesi karlar

Finans dışı sektörlerdeki Japon firmaların vergi öncesi konsolide karları ise aynı dönemde, geçen yıla kıyasla yüzde 17,6 artışla 28,32 trilyon yene (203 milyar dolar) yükseldi.

Hem üretim hem de üretim dışı sektörleri yıldan yıla rekor düzeyde vergi öncesi kar elde etti.

Sermaye harcamalarının 3,86 trilyon yen olarak kaydedildiği üretim sektöründe son çeyrekte yüzde 11,7 artışla 11,23 trilyon yen vergi öncesi gelir kaydedildi.

Harcamaların 6,75 trilyon yen olarak kaydedildiği üretim dışı sektörlerde ise vergi öncesi kar aynı dönemde 17,09 trilyon yen oldu.