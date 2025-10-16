Haberler

James Dyson Ödülü Finalistleri Belirlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası tasarım mühendisliği yarışması James Dyson Ödülü'nün 2025 finalistleri açıklandı. Finalist projeler arasında sağlık, iklim değişikliği ve afet yönetimi gibi konulara odaklanan yenilikçi icatlar yer alıyor. Kazananlar 5 Kasım'da açıklanacak.

Uluslararası tasarım mühendisliği yarışması James Dyson Ödülü'nün uluslararası finalistleri belirlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, finalistlerin projeleri arasında böbrek hastalıklarını tespit eden tuvalet temizleme tabletinden yapay zeka destekli su kalitesi monitörüne ve hareket kısıtlılığı yaşayan bireyleri destekleyen robotik çoraplara kadar farklı icatlar yer aldı.

Birleşik Krallık, ABD, Singapur, Malezya ve Filipinler'de görev yapan 15 Dyson mühendisinden oluşan jüri, öğrenciler tarafından geliştirilen icatları değerlendirerek 2025 finalistlerini belirledi.

Bu yılki başvurular, iklim değişikliği, sağlık hizmetlerinde erişilebilirlik ve afetlere müdahale gibi dünyanın öncelikli problemlerine odaklandı.

Her bir buluş, işlevsellik, tasarım süreci, özgünlük ve ticari uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirildi.

Dyson'ın kurucusu Sir James Dyson tarafından, finalistler arasından seçilen uluslararası kazananlar 5 Kasım'da açıklanacak.

Kazanan projeler, icatlarının geliştirilmesine destek olmak amacıyla 30 bin sterlin tutarında ödül kazanacak.

Toplumun karşı karşıya olduğu en büyük zorlukları ele alan icatlar başvurdu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson İnovasyon ve Sevkiyat Başkanı ve James Dyson Ödülü 2025 En İyi 20 Jüri Üyesi Robyn Coutts, toplumun karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan bazılarını ele alan çok çeşitli ve yenilikçi başvurular aldıklarını belirtti.

Coutts, "Jüri üyeleri, en iyi 20 finalisti seçmek için gerçekten zor bir karar vermek zorunda kaldı ve hangi fikirlerin hem gerçekten yenilikçi hem de pazar için gerçekçi olduğu konusunda harika tartışmalar yaptı, tüm katılımcılar icatlarından gurur duymalı. Kazananın kim olacağını merakla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber

Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldi

"Öcalan" polemiği: Biri "Ben duymadım" dedi, diğeri yalanladı
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.