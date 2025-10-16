James Dyson Ödülü Finalistleri Belirlendi

Uluslararası tasarım mühendisliği yarışması James Dyson Ödülü'nün uluslararası finalistleri belirlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, finalistlerin projeleri arasında böbrek hastalıklarını tespit eden tuvalet temizleme tabletinden yapay zeka destekli su kalitesi monitörüne ve hareket kısıtlılığı yaşayan bireyleri destekleyen robotik çoraplara kadar farklı icatlar yer aldı.

Birleşik Krallık, ABD, Singapur, Malezya ve Filipinler'de görev yapan 15 Dyson mühendisinden oluşan jüri, öğrenciler tarafından geliştirilen icatları değerlendirerek 2025 finalistlerini belirledi.

Bu yılki başvurular, iklim değişikliği, sağlık hizmetlerinde erişilebilirlik ve afetlere müdahale gibi dünyanın öncelikli problemlerine odaklandı.

Her bir buluş, işlevsellik, tasarım süreci, özgünlük ve ticari uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirildi.

Dyson'ın kurucusu Sir James Dyson tarafından, finalistler arasından seçilen uluslararası kazananlar 5 Kasım'da açıklanacak.

Kazanan projeler, icatlarının geliştirilmesine destek olmak amacıyla 30 bin sterlin tutarında ödül kazanacak.

Toplumun karşı karşıya olduğu en büyük zorlukları ele alan icatlar başvurdu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson İnovasyon ve Sevkiyat Başkanı ve James Dyson Ödülü 2025 En İyi 20 Jüri Üyesi Robyn Coutts, toplumun karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan bazılarını ele alan çok çeşitli ve yenilikçi başvurular aldıklarını belirtti.

Coutts, "Jüri üyeleri, en iyi 20 finalisti seçmek için gerçekten zor bir karar vermek zorunda kaldı ve hangi fikirlerin hem gerçekten yenilikçi hem de pazar için gerçekçi olduğu konusunda harika tartışmalar yaptı, tüm katılımcılar icatlarından gurur duymalı. Kazananın kim olacağını merakla bekliyorum." ifadelerini kullandı.