İZTO üyesi firmalar Fransa ve İspanya'da iş görüşmeleri gerçekleştirdi

Tıbbi cihaz ve malzeme sektöründe faaliyet gösteren İZTO üyesi 10 firmadan 18 temsilci, UR-GE projesi kapsamında Fransa ve İspanya'da iş görüşmesi gerçekleştirdi. İzmirli iş insanları, Paris ve Madrid'de 160 görüşme yaptı.

Tıbbi cihaz ve malzeme sektöründe faaliyet gösteren İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyesi 10 firmadan 18 temsilci, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi kapsamında Fransa ve İspanya'da iş görüşmesi gerçekleştirdi.

İZTO'dan yapılan açıklamaya göre 6 gün süren organizasyonda, diplomatik temsilcilikleri ve iş birliği yapma potansiyeli yüksek olan kurumları ziyaret eden İzmirli iş insanları, Paris ve Madrid'de 160 görüşme yaptı.

Görüşmelerde firmaların Avrupa pazarlarındaki nüfuzlarını artırmaları, bu pazarlarda oluşan fırsat ve gerekliliklerini incelemeleri hedeflendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, tıbbi cihaz ve malzeme sektöründe UR-GE Projesi kapsamında, geçen yıl Latin Amerika faaliyeti gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Bu yıl hedef pazarımızı Fransa Paris ve İspanya Madrid şehirleri olarak belirledik. Tıbbi cihaz ve malzeme sektörü, ithal ham madde ve ara ürünlere bağlı üretim yapan, yerel ekonomik güç kaynağımız durumunda. İthal edilen ham madde ve ara ürünler, artı değer katılarak hem ülke piyasasına hem dünyaya sunuluyor." ifadelerini kullandı.