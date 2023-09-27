İZTO, Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesini hayata geçiriyor

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Olağan Meclis Toplantısı, odanın çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yaptığı konuşmada, bölgenin zengin bitki florasını daha katma değerli hale getirmek amacıyla Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin hayata geçirileceğini belirtti.

Organize sanayi bölgesiyle ilgili 1/25.000 ölçekli imar planı onayının İzmir Büyükşehir Belediyesinden geldiğini kaydeden Özgener, şöyle dedi:

"Bugün yapılan Kınık OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı'nın ardından dünyada tıbbi ve aromatik bilgiler, tohum, fide alanında ilk organize sanayi bölgesi olma özelliğine sahip Kınık Organize Sanayi Bölgesinin yapım ihalesi için imzaların atıldığı haberini de paylaşmak istiyorum. Sağlıktan kozmetiğe, gıda sanayinden kimyaya kadar birçok endüstriye hammadde sağlamasını öngördüğümüz projemizin markalaşma, yerelleşme, yüksek katma değerli üretim ve ihracat hedeflerimizde önemli rol oynayacağına inanıyoruz."

Özgener, bu projeden yola çıkarak, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri ortaklığında tasarladıkları Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projelerinin de Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığını aktararak, proje sayesinde kümelenme anlayışını pekiştirerek, üretilen değerli ürünlerin yurt dışı pazarlarla buluşmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.