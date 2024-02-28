İZTO, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını iş insanlarıyla buluşturacak

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yerel seçimler öncesi Ak Parti, CHP ve İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını oda ve borsa üyesi iş insanlarıyla buluşturacaklarını söyledi.

İZTO şubat ayı olağan meclis toplantısı, odanın çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yaptığı konuşmada, yerel seçimler öncesi 4 Mart'ta AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ı, 11 Mart'ta CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı ve 18 Mart'ta da İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale'yi üyeleriyle bir araya getireceklerini belirtti.???????

Özgener, "Bu toplantılarımızda, başkan adaylarımızın önümüzdeki dönemde kentimiz için ürettikleri projeleri kendilerinden dinleme fırsatı bulurken iletmek istediğimiz konuları da tüm detaylarıyla görüşebileceğiz." dedi.

Ülke ekonomisinde önemli gelişmeler olduğunu dile getiren Özgener, Merkez Bankasının son faiz kararı ile mevcut duruşunu koruyacağını ortaya koyduğunu söyledi.

Mevduat faizlerindeki pozitif reel faizin, rezervlerdeki yükselişi desteklemek için de önemli olduğunu belirten Özgener, şunları kaydetti:

"Bu durum, TL varlıklara olan ilginin devam etmesi ile de yakından ilişkili. Sadeleşen makro ihtiyati politikalar ile TL mevduat faizlerinde artış sağlanmaya çalışılıyor. TL mevduatta artış olduğunu ama döviz mevduatta anlamlı bir azalma olmadığını görüyoruz. TL mevduat faizlerindeki artış, yakın zamanda ana yatırım aracı olarak önem kazanmasına ve diğer yatırım araçlarının değerinin düşmesine neden olabilir. Bu politikalara devam edilmesi ile TL'nin altın, döviz ve konut karşısında alternatif haline getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."