İzmir Ticaret Odası (İZTO), hızla gelişen ve tüm sektörlerin ortak noktası haline gelen e-ticaretin ivme kazanması için harekete geçti. Sektörün en önemli sorunu olan, "işin mutfağında çalışacak personel bulma sıkıntısını" çözme hedefiyle yola çıkan İZTO, E-Ticaret Destek Personeli Pilot Projesini başlattı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) 80. E-Ticaret Grubu Meslek Komitesi ve İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliğiyle başlatılan, istihdama ve sahada kalifiye personel yetiştirilmesine doğrudan katkıda bulunacak E-Ticaret Destek Personeli Pilot Projesinin ilk iki aşamasında, İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, temel e-ticaret konularında eğitim aldı.

Projenin üçüncü aşamasında öğrenciler ve sektör temsilcileri buluştu. Son aşamada ise farklı sektörde faaliyet gösteren, kendi e-ticaret sitesi üzerinden satış gerçekleştiren İZTO üyeleri, öğrencileri firmalarında stajyer olarak kabul etti. Bu sayede öğrenciler staj yaptıkları firmalarda, sanal mağazada ürün girişlerinin yapılmasından gelen siparişlerin onaylanarak teslimatına kadar olan e-ticaret iş sürecini, uygulamalı olarak işbaşında öğrenme fırsatı buldu. Firmalar ise ara elaman sorununu çözdü.

Özgener: "Yetişmiş personel sıkıntısı var"

E-ticaret yapan işletmeler için sanal mağazalarında ürün girişlerinin yapılması, gelen siparişlerin oluşmasından teslimatına kadar olan sürecin doğru planlanarak takip edilmesinin çok önemli olduğuna değinen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "E-ticaret gerçekleştirmek ve satışlarını artırmak isteyen üyelerimiz, söz konusu iş sürecini takip edebilecek yetişmiş personel sıkıntısı yaşadıklarını sıklıkla dile getiriyorlar. Bu doğrultuda, üyelerimizin yaşamış olduğu yetişmiş personel sıkıntısını gidermeye yönelik örnek bir model oluşturmak için oda olarak, İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile E-Ticaret Destek Personeli Pilot Projesi çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki süreçte proje alanını daha da genişleterek daha çok firmaya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu önemli projemize mentörlük yapan 80. E-Ticaret Meslek Komitemiz, Türkiye'nin ilkleri arasında yer alıyor. Oda-borsa bünyesinde kurulan öncü e-ticaret meslek komitelerinden biri konumunda. 80. meslek grubuna kayıtlı bin 107 üyemizin büyük bir çoğunluğu, pazar yeri, dijital pazarlama, altyapı sağlayıcısı gibi hizmet sağlayıcılarından oluşuyor. Her geçen gün kayıtlı üye sayımızın artıyor olması, İzmir'de e-ticarete yönelimin de giderek yaygınlaştığını gösteriyor"

Projenin öğrenciler için önemli bir fırsat olduğuna değinen İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selime Özkan da, "Projenin öğrencilerimizin meslek edinmesinde ve istihdamında, sektörün nitelikli elaman kazanmasında ve ayrıca öğretmenlerin sektördeki gelişmeleri yakından izleyerek eğitim öğretime yansıtmasında çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İşletme yetkilileri ile öğrencilerimizin birlikte mesleklerini konuşuyor olduğu bu ortam, ulusal ve uluslararası düzeyde iyi bir örnek. İzmir Ticaret Odası'na ve emeği geçen komite üyelerine çok teşekkür ederim" dedi. - İZMİR