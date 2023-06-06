İZTO'da Acenteler Gözüyle Sigortacılık Toplantısı Düzenlendi

İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "Acenteler Gözüyle Sigortacılık Toplantısı" düzenlendi.

İZTO'dan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe sektör temsilcileri katıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, ekonomideki devamlılığın sağlanmasında sigorta sektörünün önem taşıdığını belirtti.

Sigorta sektörü olarak en temel fonksiyonlarının risk yönetmek olduğunu aktaran Eroğlu, "Daha teminat vermeden riski yönetmeyi yapabilmek çok önemli. Biz en başta sigorta profesyonelleri olarak bu risklere karşı tüm bu paydaşları uyarmak birinci günden gerekli adımları atmak durumundayız. Bir de fon fonksiyonumuz var. Ekonomi için kaynak üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra sigorta bilincinin gün yüzüne çıktığına dikkati çekti.

Bu durumun daha önceki afetlerde de yaşandığını aktaran Obalı, bu tür olayların sigortalılık tarafında ciddi bir ivmelenme yarattığının gözlendiğini dile getirdi. Obalı, sektörde, ağırlıklı olarak primin konuşulduğuna değinerek, "2022 yılında sektör, toplanan primlerin yüzde 50'sinden fazlasını tazminat olarak vatandaşımıza geri ödedi." değerlendirmesinde bulundu.

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Eyigele İşleyen de sağlıklı risk yönetimini sağlamak, ticari faaliyetleri güven ve istikrar ortamında yürütmek, hasarlara karşı önceden korunmak ve milli gelirin azalmasını önlemek için sigorta yaptırmanın önemli olduğunu vurguladı.