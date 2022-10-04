İZTO'da 10 bin 978 üye sandık başına gitti

İzmir Ticaret Odası (İZTO) 4,5 yılın ardından dün sandığa gitti. Yeni dönemde İZTO'yu yönetecek, kentin ticari hayatına yön verecek meclis ve meslek komitesi üyelerinin belirlendiği seçimde toplam 10 bin 978 kişi oy kullandı. Oylardan 127'si geçersiz sayılırken, geçerli oy sayısı 10 bin 851 oldu.

İzmir Ticaret Odası'nın meclis ve meslek komitesi üyelerinin belirlendiği seçim Fuar İzmir'de gerçekleştirildi. 80 meslek grubunda yapılan seçimlerde, 186 meclis üyesi ve 452 komite üyesi seçildi. Ulaşım Araçları Satış Grubu Meslek Komitesinden seçimlere tek listeyle giren İZTO Başkanı Mahmut Özgener, resmi olmayan sonuçlara göre kendi komitesinde kullanılan 186 oyun 184'nü alarak yeniden İZTO meclis ve komite üyesi olmaya hak kazandı.

Özgener, sandıkların açılmasının ardından yaptığı açıklamada, seçimlerde demokrasinin kazandığını belirterek, "Öncelikle buraya gelerek oy kullanan tüm üyelerimize çok teşekkür ederim. Huzurlu, odamıza yakışır bir seçim oldu. Seçim sürecinde görev alan tüm oda çalışanlarımıza, Konak İlçe Seçim Kuruluna, emniyet ve sandık görevlilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir ortamda seçimin yapılmasında onların payı çok büyük" dedi.

"Mühim olan kazananla kaybedenin kucaklaşması"

Meslek komitelerinin büyük bir bölümünün seçime tek liste ile girdiğini belirten Özgener, "Çift listenin yarıştığı komitelerimizde bir taraf üzüldü, bir taraf sevindi. Mühim olan, kazanan ile kaybedenin kucaklaşmasıydı. 4,5 yıl önce aday olduğumuzda 'biz' demiştik, 'biz' demeye devam ediyoruz. Kaybedenle de kazananla da biriz. 2018-2022 döneminde meclisimizde ve komitelerimizde görev alan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yönetim Kurulu 8 Ekim'de belli olacak

Yönetim Kurulu Başkanlığına henüz seçilmediğini ifade eden Özgener, 8 Ekim Cumartesi günü yapılacak seçimlerinde yeniden aday olduğunu belirtti. İZTO Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulu Delege Seçimleri ile Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı seçimleri 8 Ekim'de İzmir Ticaret Odasında gerçekleşecek. - İZMİR