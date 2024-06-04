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İZTO Başkanı ve Meclis Başkanı Bakan Özhaseki ile görüştü

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İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede İZTO heyeti, İzmir'deki projeler ve kentsel dönüşüm konularını ele aldı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Ankara'da bir araya geldi.

Oda'dan yapılan açıklamaya göre başkan yardımcıları Cemal Elmasoğlu ve Emre Kızılgüneşler'in de katıldığı toplantıda İZTO heyetine AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgener, kente ivme kazandıracak projeler için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Sayın Bakanımızla İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Kampüsünün imar planı ve Balçova kampüsümüzün plan tadilatlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Cemal Gürsel Kışlası'nın Milli Emlak'tan devri ve imarı için görüştük. Konuyla ilgili son görüşmeyi Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ile de yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki'nin İzmir'in en önemli gündem maddesinin kentsel dönüşüm olduğunu söylediğini belirten Özgener, Dünya Bankası desteklerinin İzmir'deki kentsel dönüşüm planlamalarında daha etkin kullanılması konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğinin de konuşulduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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