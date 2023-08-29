İZTO Başkanı Özgener: Enflasyonla mücadele OVP'nin birincil önceliği olmalı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, gelecek ay açıklanması beklenen 2024-2026 Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyonla mücadelenin birincil öncelik olacağını umduklarını söyledi. Özgener, enflasyonun nasıl düşürüleceğine dair hareket planının da net olarak ortaya konması gerektiğini ifade etti.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, gelecek ay açıklanması beklenen 2024-2026 Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyonla mücadelenin birincil öncelik olacağını umduklarını söyledi.

Odanın çok amaçlı salonunda yapılan İZTO Olağan Meclis Toplantısında konuşan Özgener, enflasyonla ilgili doğru tespitler yapılarak etkin teşhisler konulduğunu belirtti.

Bu tespitlere yönelik, enflasyonun nasıl düşürüleceğine dair hareket planının da net olarak ortaya konması gerektiğini ifade eden Özgener, teşhisler doğruyken beklentilerin de doğru yönetilmesinin kritik olduğu bir aşamaya gelindiğini vurguladı.

Merkez Bankası'nın politika faizinin yüzde 25'e çıkarılması kararını rasyonel politikalar çerçevesinde atılmış olumlu bir adım olarak gördüklerini dile getiren Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki 2 ayın kritik süreçlerinden bir diğeri de eylül ayında açıklanması beklenen 2024-2026 OVP olacak. Merkez Bankası'nın adımları ile enflasyonu düşürmek için bir alan yaratıldı. Bu adımların, OVP ile desteklenmesi gerekiyor. Başarılı sonuçlar alınabilmesi için OVP'nin birincil özelliğinin işlevsellik olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu program iş insanlarına önümüzdeki dönemle ilgili bir öngörü verebilmeli ki yatırımlar, harcamalar ve satışlarla ilgili bir yol haritası çizebilelim. İşlevsel bir planın ortaya konabilmesi de ancak içsel tutarlılığın sağlanmasıyla mümkündür. Yeni OVP'de de enflasyonla mücadelenin birincil öncelik olacağını umuyoruz. Ancak bu kez yapılan teşhislere ilişkin atılacak somut adımların ve izlenecek politikaların da net olarak açıklanmasını bekliyoruz."