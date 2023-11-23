İZSU, Kemalpaşa Bağyurdu'nda İçme Suyu Şebekesini Yeniliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Kemalpaşa Bağyurdu'nun 1980'lerde yapılan içme suyu şebekesini yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalar tamamlandığında bölgede kayıp kaçağa bağlı su kesintileri sona erecek.

İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir'de yaşayan her yurttaşın kesintisiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kemalpaşa Bağyurdu'nda 1980'li yıllarda imal edilmiş, verimi düşük PVC borulardan oluşan içme suyu şebekesi, İZSU ekiplerinin çalışmaları ile yenileniyor. İZSU yetkilileri, bölgeye 6 içme suyu kuyusundan saniyede 50 litre su sağlandığını, tekrarlayan arızaların su kaynaklarının yetersizliğinden değil mevcut altyapının ekonomik ömrünü doldurmuş olmasından kaynaklandığını ifade etti.

44 KİLOMETRELİK YENİ ŞEBEKE HATTI İMAL EDİLİYOR

Çalışmalar kapsamında bölgede 44 kilometrelik ana şebeke hattı yenilenirken 2 bin 500 binanın bağlantısı da gerçekleştirilecek. Şu ana kadar 15 kilometrelik şebeke imalatını tamamlayan ekipler, 680 binanın bağlantısını da tamamladı. Bölgede altyapı çalışmalarıyla eşgüdümlü devam eden üst kaplama çalışmaları kapsamında ise 5 bin metrekare parke imalatı tamamlandı ve 2 bin metre kare asfalt dökümü yapıldı.