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İznik Gölü'nde gümüş balığı sezonu açıldı

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Buldu - Ekonomi
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İznik Gölü'nde gümüş balığı sezonu açıldı İznik Gölü'nde gümüş balığı av sezonu açılırken, 4 kooperatife üye balıkçılar bu yıl bin 100 ton balık yakalamayı hedefliyor.

İznik Gölü'nde gümüş balığı sezonu açıldı

BURSA - İznik Gölü'nde gümüş balığı av sezonu açılırken, 4 kooperatife üye balıkçılar bu yıl bin 100 ton balık yakalamayı hedefliyor.

Bursa'nın İznik ilçesi Narlıca, Çakırca, Orhangazi ve İznik su ürünleri Kooperatiflerine bağlı balıkçılar, ağlarını İznik Gölü'ne bırakarak, gümüş balığı sezonunu açtı. İznik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, bu yıl avlak sahalarına göre Orhangazi'nin 200, Narlıca'nın 250, İznik'in 450 ve Çakırca'nın ise 200 olmak üzere bu sezon bin 100 ton ton gümüş balığı yakalanmasının hedeflendiğini söyledi.

Genç, gümüş balığının iç piyasada alıcısı olmadığını belirterek, "Her yıl yakaladığımız gümüş balıklarını yoğunlukla İtalya ve Yunanistan olmak üzere bazı ülkelere ihraç ediyoruz. Geçen yıl bir aracı firma ile ilk kez ABD'ye gümüş balığı gönderdik. Bu yıl da göndermeyi istiyoruz." dedi.

İznik Gölü'nde gümüş balığı sezonu açıldı

İznik Gölü'nde gümüş balığı sezonu açıldı

İznik Gölü'nde gümüş balığı sezonu açıldı

İznik Gölü'nde gümüş balığı sezonu açıldı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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