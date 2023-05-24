İznik Barajı'nın yapımı devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İznik Barajı'nın yapım çalışmasını sürdürüyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Bu kapsamda yapımı devam eden İznik Barajı'nda şimdiye kadar baraj ulaşım yolu ve vana odası ulaşım yolu tamamlandı, dolusavak kazısı ile derivasyon çıkış portalı kazıları devam devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin tüm aşamalarının tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde ülke ekonomisine yıllık 343 milyon 552 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Balta, sulama ve içme kullanma suyu ihtiyaçlarının temini aynı zamanda enerji üretimi maksadıyla inşa edilen İznik Barajı'nın tamamlanmasıyla 61 bin dekar arazi sulanacağını, İznik ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 5,99 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını kaydetti.