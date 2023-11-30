İzmit'te 3 iş yerinde 7 ton kaçak akaryakıt bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapılan aramalarda 3 iş yerinde toplamda 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 iş yerinde yapılan aramada 7 ton kaçak akaryakıt bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 3 iş yerinde arama yaptı.
Aramalarda, 7 tank içerisinde 7 ton kaçak akaryakıt bulundu.
Konuyla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.