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İzmit'te 3 iş yerinde 7 ton kaçak akaryakıt bulundu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapılan aramalarda 3 iş yerinde toplamda 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 iş yerinde yapılan aramada 7 ton kaçak akaryakıt bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 3 iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda, 7 tank içerisinde 7 ton kaçak akaryakıt bulundu.

Konuyla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kocaeli Yerel Suç Kaçakçılık Enerji Ekonomi Haberler

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