İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi Muhtarlar Tarafından Beğenildi

İzmit Körfezi'ni dev akvaryuma haline getirecek Dip Çamuru Temizliği Projesini yerinde inceleyen muhtarlar, projeyi çok beğendi.

Kocaeli genelinde görev yapan muhtarlar, Türkiye'nin en büyük çevre projelerinden birisi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesini yerinde inceliyor. Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçelerinin mahalle muhtarları projenin uygulandığı şantiye alanını gezerek, yapılan çalışmaları yerinde gördü. Muhtarlar, Körfez'e yeniden hayat verecek proje hakkında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekibinden bilgi aldı. İzmit Körfezi ve Marmara Denizinde dipten dirilişi başlatan Dip Çamuru Temizliği Projesi hakkında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri katılan muhtarlar için bir sunum yaptı. Proje Körfezi devasa bir akvaryum haline getirmek için uzun soluklu çalışma başlatıldığını anlatan ekipler, yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi aktardı. Bilgilendirmenin ardından muhtarların projeyle ilgili soruları yanıtlandı. Tanıtım programının sonunda muhtarlar proje hakkında beğenilerini dile getirerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - KOCAELİ