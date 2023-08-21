İzmit Çarşısı, Üreticileri ve Tüketicileri Bir Araya Getiriyor

Doğa ve insanı merkeze alan İzmit Çarşısı, ekolojik ve sosyal açıdan adil olmaya niyetli üreticilerle, onlardan alışveriş yapmayı tercih eden tüketicileri tanıtım buluşmasında bir araya getirecek.

Doğa ve insanı merkeze alan İzmit Çarşısı, ekolojik ve sosyal açıdan adil olmaya niyetli üreticilerle, onlardan alışveriş yapmayı tercih eden tüketicileri tanıtım buluşmasında bir araya getirecek.

İzmit Belediyesi tarafından yerel ekonomiyi kalkındırma, esnafı, kadın üreticileri ve girişimcileri güçlendirme hedefiyle İzmit Çarşısı adı ile hayata geçirilen e-ticaret platformu çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Good4Trust ile iş birliği halinde yürütülen İzmit Çarşısı'nda gıdadan el emeği ürünlerine kadar birçok kategoride ürün yer alıyor.

TANITIM BULUŞMASI 24 AĞUSTOS'TA

Kocaeli genelinde çevreye ve insana saygılı üretim yapmak isteyen üreticileri bünyesine katarak her geçen gün büyüyen İzmit Çarşısı, adil üreticilere ulaşmak için tanıtım buluşması düzenliyor. 24 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te Kadın Girişimciler Merkezi'nde (İZGİM) gerçekleşecek etkinlikte, üreticiler ve tüketiciler bir araya gelecek.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, 0262 318 00 00 numaralı telefona veya İzmit Çarşısı sosyal medya hesaplarına ulaşılabilecek.