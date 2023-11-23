İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesi'nde Perma Kültür Eğitimleri Devam Ediyor

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Perma Kültür Eğitimleri, Yaşam Bahçesi Perma Kültür Ofisinde sürüyor. İzmit Kent Konseyi üyelerine verilen eğitim programına 25 kişi katıldı. Eğitimde, doğal ekosistemin hayatta kalabilmesi için tohum topları oluşturuldu ve sağlıklı gıdaya ulaşmak ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Yaşam Bahçesi Permakültür Ofisinde Perma Kültür Eğitimleri sürüyor.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü İzmit Kent Konseyi üyelerine Permakültür Eğitimi verdi. Yaşam Bahçesi Perma Kültür Ofisinde gerçekleştirilen eğitim programına 25 kişi katıldı. İzmit Belediyesi olarak İklim değişikliğinin etkileri ve sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarını genele yayarak; vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirme çalışmalarına Permakültürü de ekleyerek, kentsel bir ortamda gıda egemenliği ve biyolojik çeşitlilik hakkında farkındalık yaratırken yenilebilir ve şifalı bahçeler oluşturuyor.

TOHUM TOPLARI DOĞA İLE BULUŞTURULACAK

Eğitim programında doğal ekosistemin hayatta kalabilmesi için eğitmenlerle birlikte meşe, ceviz, kayısı, fındık, kuşburnu ve defne tohumlarından toplar oluşturularak, ata tohumlarının hayatta kalmasına yardımcı olmanın yanında sağlıklı gıdaya ulaşmak ile ilgili bilgiler sunuldu. Tohum topları önümüzdeki günlerde doğa ile buluşturulacak.