İzmit Belediyesi, Köylerde Sebze Üretimine Destek Oluyor

İzmit Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara toplam 135 bin sebze fidesi dağıtacak. Köylerde sebze üretimine destek veren belediye, çiftçilere domates, biber ve patlıcan fideleri hibe edecek.

İzmit Belediyesi, 'Köylerde sebze üretmeyen kalmasın' sloganıyla kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara toplam 135 bin sebze fidesi dağıtacak.

Geçen günlerde serası kayıtlı olan çiftçilere yüzde 100 hibe ile sebze fidesi dağıtan ve 2021 yılından bu yana üreticilere toplamda yaklaşık 2 milyon lira değerinde fide desteği veren İzmit Belediyesi, köylerdeki vatandaşlara da fide dağıtıyor.

Dağıtım kapsamında, 13 Mayıs Cumartesi gününe kadar, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara 135 bin adet fide teslim edilmiş olacak. 52 köyde yapılacak olan dağıtım kapsamında çiftçilere domates, biber ve patlıcan fideleri hibe edilecek.