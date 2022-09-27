İzmit Belediyesi'nden Çiftçilere Yüzde 70 Hibeli Buğday Tohumu Desteği

İzmit Belediyesi, Yerel Buğday Tohumu Destekleme ve Buğday Verimliliğini Artırma projesi kapsamında bu yıl da 870 çiftçiye yüzde 70 hibeli Nusrat cinsi buğday tohumu desteği verecek.

İzmit Belediyesi, Yerel Buğday Tohumu Destekleme ve Buğday Verimliliğini Artırma projesi kapsamında bu yıl da 870 çiftçiye yüzde 70 hibeli Nusrat cinsi buğday tohumu desteği verecek.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, İzmit kırsalında Yerel Buğday Tohumu Destekleme ve Buğday Verimliliğini Artırma projesi kapsamında geçen yıl çiftçiye verdiği yüzde 70 hibeli Nusrat cinsi buğday tohumu desteğine bu yıl da devam edeceğini açıkladı. Ön başvuruların tamamlandığı Nusrat cinsi buğday tohumları, ekim ayında çiftçilere ulaştırılacak.

TALEP GEÇEN YILA GÖRE 2 KAT ARTTI

Geçen sezon 442 kişiye yüzde 70 hibe ile 100 kilogram olarak dağıtılan Nusrat buğday tohumuna talep, bu sene 2 kat arttı. Tohumluk fiyatlarının yükselmesi nedeniyle zor günler yaşayan çiftçilere destek olmayı amaçlayan İzmit Belediyesi, 870 çiftçiye yüzde 70 hibeli olarak buğday tohumu desteği verecek.