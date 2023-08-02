İzmit Belediyesi Borç Yapılandırması İçin Son Ödeme Tarihini Uzattı

İzmit Belediyesi, alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun çerçevesinde borçlarını yapılandıran mükelleflerin peşin veya taksit ödeme işlemleri için son ödeme tarihinin 4 Ağustos Cuma gününe uzatıldığını duyurdu.

İzmit Belediyesi, alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun çerçevesinde borçlarını yapılandıran mükelleflerin peşin veya taksit ödeme işlemleri için son ödeme tarihinin 4 Ağustos Cuma gününe uzatıldığını duyurdu.

İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun çerçevesinde borçlarını yapılandıran mükelleflerin peşin veya taksit ödeme işlemlerinin son ödeme tarihinin 4 Ağustos Cuma gününe kadar uzatıldığını duyurdu. Vatandaşlar Cuma günü saat 17.30'a kadar İzmit Belediyesi Belsa A Blok 3. Kat Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kaymakamlık, Kuruçeşme - Mevlana - Alikahya şubelerine veya internet adresindeki hızlı ödeme ekranlarından ödeme yapabilecek. - KOCAELİ