İzmirli iş insanlarından Kazablanka çıkarması

İzmir'de baskı, kağıt ve ambalaj sektörlerinde faaliyet gösteren 16 firmadan 24 temsilci, ticari ilişkileri güçlendirmek ve yeni iş fırsatları oluşturmak amacıyla Fas'ın ticari başkenti Kazablanka'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

İzmirli heyetin, baskı, kağıt ve ambalaj sektörlerinde Kazablanka'ya giden ilk Türk ticaret heyeti olduğuna dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Fas pazarının Türk firmaları açısından yüksek potansiyel taşıyan stratejik bir bölge olduğunu vurguladı. Özgener, "Fas, coğrafi konumu, lojistik avantajları ve Afrika pazarına açılan kapı niteliğiyle İzmirli firmalarımız için yeni ihracat ve yatırım imkanları sunuyor. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ticari bağların güçlenmesine ve kalıcı iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Bakanlık destekli UR-GE Projesi

İzmir Ticaret Odası heyeti, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile İzmir Ticaret Odası koordinasyonunda yürütülen "Baskı, Kağıt ve Ambalaj UR-GE Projesi" kapsamında Kazablanka'ya gitti. Proje katılımcısı üyelerden oluşan heyet, Kazablanka Ticaret Müşaviri Burcu Özergül Çolak, Kazablanka Settat Ticaret, Sanayi ve Hizmet Odası Başkan Yardımcısı Yusef Zahidi, Derb Omar İşadamları ve Profesyoneller Birliği Derneği Başkanı Aziz Bowano ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Özgener: "Baskı, kağıt ve ambalaj sektöründe Kazablanka'ya ziyaret gerçekleştiren ilk heyet"

Temasların İzmir ile Kazablanka arasında orta ve uzun vadeli iş birlikleri için somut bir zemin oluşturduğunu ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Heyetimiz, baskı, kağıt ve ambalaj sektöründe Kazablanka'ya ziyaret gerçekleştiren ilk Türk ticaret heyeti olma özelliğini taşıyor. Fas ile aramızdaki kültürel yakınlık, benzer tüketici alışkanlıkları, lojistik avantajlar ve Türk markalarına duyulan güven, iş birliğimizin gelişmesi açısından sağlam bir temel oluşturuyor. Heyetimizin gerçekleştirdiği görüşmeler, Fas pazarında ambalaj, baskı ve kağıt ürünlerine yönelik talebin, Türk firmalarına üretim, tedarik, ortak yatırım ve dağıtım alanlarında değerli fırsatlar sunduğunu gösterdi.

2025 yılı sonunda oynanacak Afrika Uluslar Kupası ve 2030 yılında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında hızla yenilenen ve büyüyen Fas pazarının, Türk firmaları için mevcut fırsatların değerlendirmesinde stratejik bir zaman dilimi sunduğunu vurgulamak isterim. Tüketim talebinin artması; pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren Türk firmaları için önemli avantajlar sağlıyor.

İzmir Ticaret Odası olarak kentimizin ticaret potansiyelini güçlendirmek, üyelerimizin yeni pazarlara açılımını desteklemek ve İzmirli markaların uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Yenişehir ile Derb Omar benzerliği

Ziyaretler kapsamında, Fas'ta iş yapış kültürü, pazara girişte dikkat edilmesi gereken hususlar, ülkenin ekonomik ve ticari konjonktürü ile gümrük ve ödeme süreçleri hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Türkiye ve Fas'ın kültürel ve coğrafi yakınlığının, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine zemin hazırladığı vurgulandı. Fas'ın siyasi ve ekonomik açıdan istikrarlı yapısı, gelişmiş lojistik ağları ve stratejik konumu sayesinde Afrika kıtasında iş yapmak için en elverişli ülkelerden biri olduğu ifade edildi.

Toplantılarda, İzmir'deki Yenişehir Ticaret Merkezine benzer yapısıyla öne çıkan Derb Omar bölgesinin, Kazablanka'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Bölgedeki işletme yapısının, İzmir'deki toptan satış merkezlerine benzer biçimde organize olması, Türk firmalarının ürünlerini pazara sunarken hız, esneklik ve doğrudan müşteri temasında avantaj sağlamasına imkan tanıyor. Yenişehir'de olduğu gibi, küçük üreticiler, tedarikçiler ve toptancıların bir arada faaliyet gösterdiği canlı ticaret ekosistemi, Fas pazarına yönelik baskı, ambalaj ve kağıt çözümleri sunmak isteyen İzmirli firmalar için güçlü bir giriş kapısı olarak değerlendirildi.

Katılımcılar memnun

Program kapsamında görüşmelere katılan firmalar, organizasyonun oldukça başarılı geçtiğini ve son derece verimli temaslar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Görüşmelerde, Fas pazarının hala büyük ölçüde bakir bir potansiyele sahip olduğu, Türk firmaları için ciddi fırsatlar barındırdığı değerlendirildi. Firmalar, Çinli rakiplerle kıyaslandığında Türkiye'nin coğrafi yakınlığının ve lojistik maliyet avantajının rekabet gücünü artırdığına dikkat çekti. Ayrıca, Faslı firmaların teknik bilgi birikimi (know-how) açısından gelişime açık olduğu, bu durumun Türk üreticiler için teknoloji, tasarım ve kalite odaklı iş birlikleri kurmak adına önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Katılımcılar, Kazablanka'da olası yatırımların hayata geçirilmesi durumunda İzmir ile Fas arasında karşılıklı ticaret hacminin hızla artabileceğini, iki kent arasında baskı, kağıt ve ambalaj sektörlerinde kalıcı tedarik zincirleri ve ortak üretim modelleri oluşturulabileceğini belirtti. Bu kapsamda, Fas pazarının sadece ihracat değil, aynı zamanda yatırım, ortak üretim ve bölgesel dağıtım merkezi kurma açısından da cazip fırsatlar sunduğu ifade edildi.

300'ün üzerinde ikili iş görüşmesi

Organizasyonun ikinci gününde, İzmirli firmalar Faslı iş insanlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Toplam 111 yabancı alıcının katılımıyla düzenlenen ikili iş görüşmeleri (B2B) programı kapsamında, 300'ün üzerinde ticari temas sağlandı. Görüşmeler sırasında İzmirli katılımcılar, yanlarında getirdikleri ürün numuneleri ve tanıtım katalogları aracılığıyla geniş ürün portföylerini Faslı firmalara sunma imkanı buldu. Bu sayede, hem İzmir markalarının kalitesi ve üretim gücü doğrudan tanıtıldı, hem de potansiyel iş ortaklıkları için somut adımlar atıldı.

Katılımcı firmalar, Faslı alıcıların Türk ürünlerine duyduğu ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, görüşmelerin önümüzdeki dönemde yeni ihracat anlaşmalarına ve uzun vadeli iş birliklerine dönüşebileceğini ifade etti. - İZMİR