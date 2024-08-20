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İzmirli Firmalar Korea Build Week Fuarı'na Katıldı

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İzmirli firmalar, Asya kıtasının en önemli etkinliklerinden biri olan Korea Build Week Fuarı'na çıkarma yaptı. Fuarda iş birlikleri ve ticari bağlantılar için görüşmeler gerçekleştirildi.

İzmirli firmalar, kendi sektöründe Asya kıtasının en önemli etkinliklerinden biri olan Korea Build Week Fuarı'na çıkarma yaptı. Bu yıl 500 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen, dünya genelinde yaklaşık 60 bin profesyonelin ziyaret ettiği fuar kapsamında, mevcut iş birlikleri ve potansiyel ticari bağlantılarına yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

17 firmadan 22 temsilci katıldı

İzmir Ticaret Odası, Güney Kore'de düzenlenen bir fuara yönelik ilk kez bir çalışma yaparak Kore Seul'de gerçekleştirilen Korea Build Week Yapı Malzemeleri Fuarı'nı ziyaret etti. Ziyarete, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren 17 firmadan toplam 22 temsilci katıldı. Organizasyon kapsamında fuar organizatörü Subin Lee ile görüşmeler yapılarak fuarın ilk günü İzmir heyetine özel ücretsiz bir VIP tur düzenlendi. Turda fuarın en önemli stand katılımcıları ziyaret edildi, İzmirli firmalara ziyaret edilen stand firmaları hakkında bilgi verildi.

"7 ayda 21 yurt dışı fuar organizasyonu"

İzmir Ticaret Odası üyelerinin yurt dışında kendi sektörleri için önem arz eden fuarlarla buluşmalarını sağlamak amacıyla grup ziyaret organizasyonları gerçekleştirdiklerini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Bu organizasyonlarımızda üyelerimizin seyahat paket bedellerini kişi başı 500 Euro'ya kadar destekliyoruz. 2023 yılında toplam 20 yurt dışı fuarı ziyaret etmiştik. Bu yıl, ilk 7 ayda gerçekleştirdiğimiz 21 organizasyon ile geçtiğimiz yılı geride bıraktık. İzmir Ticaret Odası olarak üyelerimizin Avrupa dışında yeni pazarlara açılabilmeleri amacıyla, önümüzdeki süreçte Amerika, Uzak Doğu ve Orta Doğu'daki ülkelere yönelik ziyaret organizasyonları planlıyoruz." dedi.

"İş birliklerinin önünü açacak"

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat ve yapı malzemeleri sektörünün hem oluşturduğu katma değer hem de sağladığı istihdam açısından büyük önem taşıdığını belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, "Fuara Türkiye'den geldiğimizi öğrenen Koreliler, ülkemizin Kore Savaşı süresince Güney Kore'ye destek olması sebebi ile minnetterlıklarını dile getirdiler. Ziyaretimizin iki ülke arasında inşaat sektöründe yapılacak iş birliklerinin önünü açacağına inanıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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