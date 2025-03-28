İzmir ve Ege Bölgesi'nin ilk 'Melek Yatırımcılık Zirvesi' 8 Nisan'da

İzmir iş dünyasının öncü kurumları, yatırımcılık ekosistemini güçlendirmek ve melek yatırımcılığı yaygınlaştırmak amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) ev sahipliğinde, TOBB İzmir İl Genç Girişimciler Kurulu ve EGİAD Melekleri koordinasyonunda gerçekleşecek olan "Melek Yatırımcılık Zirvesi", 8 Nisan 2025 Salı günü, saat 13.30 - 17.00 arasında İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenecek.

Melek Yatırımcılık; yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi, erken aşama girişimlerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve girişimcilik ekosisteminin büyümesi açısından kritik bir rol üstleniyor. Yeni iş modellerinin ve teknolojilerin gelişimine katkı sağlayan bu yatırım modeli, Türkiye'de yatırımcılık kültürünün gelişmesinde de önemli bir yere sahip. Bu kapsamda gerçekleştirilecek Melek Yatırımcılık Zirvesi, yatırımcılara deneyimlerini paylaşma fırsatı sunarken, melek yatırımcılığa ilgi duyan iş insanlarının bilgi edinmesini sağlayacak. Etkinlikte, ekosistemin önde gelen isimleri ve yatırımcı adayları; ilham verici paneller, bilgi dolu konuşmalar ve yeni iş birliklerine zemin hazırlayan oturumlarla bir araya gelecek.

Özgener: "Gençlerden öğreneceğimiz çok şey var"

İzmir'in, Türkiye'nin "inovasyon ve girişimcilik" merkezi olması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir Ticaret Odası olarak, kentimizin girişimcilik ve yatırımlar konusundaki bilinirliğinin arttırılmasına büyük katkı sağlayacağına inandığımız Melek Yatırımcılık Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağımız için heyecanlıyız. Girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarının buluşacağı organizasyonun, kentimiz ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Özellikle gençlerimizin bu konudaki motivasyonu bizleri çok mutlu ediyor. Onların farklı bakış açıları ve yeniliklere uyum sağlama hızından hepimizin öğreneceği çok şey var. Yoğun katılımlı ve verimli bir etkinlik olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yorgancılar: "Melek yatırımcılıkla geleceğe yatırım yapıyoruz"

İzmir'in girişimcilik ve inovasyon kenti olma yolunda güçlü adımlar attığını vurgulayan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "TOBB Genç Girişimciler Kurulu'nun İzmir yürütücüsü olarak, girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Teknolojideki hızlı dönüşüm süreci, küresel ekonomiyi yeniden şekillendirirken; genç nesli de daha girişimci bir yapıya yönlendiriyor. İzmir ise nitelikli genç nüfusu, üniversiteleri ve teknoparkları ile bu alanda önemli bir potansiyele sahip. Amacımız, gençlerimizi girişimciliğe teşvik ederken; onları, sermaye ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve güven duyabilecekleri melek yatırımcılarla bir araya getirmek. Dünyadaki başarılı girişim örneklerinden de görüyoruz ki, erken aşamada kurulan bu temaslar zamanla önemli bir değere dönüşüyor. EGİAD Melekleri'nin bu alanda gösterdiği yoğun çabanın da etkisiyle, gençlerimizin hayallerine bir adım daha yaklaşması bizleri heyecanlandırıyor. İzmir'de birlikte oluşturduğumuz sinerjinin, melek yatırımcılık alanında da somut ve kalıcı iş birliklerine dönüşmesini temenni ediyorum" dedi.

Kestelli: "Tarımın yarınları melek yatırımcılardan geçiyor"

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir'in binlerce yıllık ticaret kültürü, iyi yetişmiş insan gücü ve son yıllarda aldığı yoğun beyaz yakalı göçü ile hem yeni fikir ve projelerin yeşermesi hem de melek yatırımcılar tarafından desteklenmesi adına önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için 2050 yılına kadar bugünkünden en az yüzde 60 daha fazla tarımsal üretime ihtiyacımız var. Toprak, su gibi kaynaklar hızla azalırken bu talebi karşılayabilmenin yolu da yeni fikirlerde gizli. Bu nedenle tarımı geleceğin en parlak sektörlerinden biri olarak görüyorum. Gençlerin enerjisi, gelişen ve hızla değişen dünyayı alışılagelmiş kalıpları aşarak okuyabilmeleri onları gelecek adına söz sahibi kılıyor. Kendi alanlarında başarıya ulaşmış, deneyim sahibi melek yatırımcıların finansal güçleri ise gençlerin hayallerinin hayata geçmesine imkan sağlıyor. İzmir'de bolca var olan bu iki süper gücü buluşturacak olan Melek Yatırımcılık Zirvesi'ni bu açıdan değerli bir fırsat olarak görüyorum. Tarım ve gıda sektörüne dair fikri olan gençleri ve bu sektörlere yatırım yapmak isteyenleri bu önemli zirveye davet ediyorum."

Özhelvacı: "Başarılı girişim hikayeleri doğacak"

Etkinlik hakkında görüşlerini aktaran Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, "EGİAD olarak, 2010 yılından bu yana İzmir ve Ege Bölgesi'nde girişimcilik ve yatırımcılık ekosisteminin gelişmesi ve yaygınlaşması için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Melek yatırımcılık, yalnızca yenilikçi girişimlere sermaye sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bölgesel ölçekte Ar-Ge ve inovasyonu finanse ederek sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olur. Girişimcilere sağlanan finansman ve mentörlük, ekosistemin güçlenmesini, istihdamın artmasını ve rekabetçi, teknoloji odaklı bir ekonomi inşa edilmesini sağlar. Bu sayede, bölgesel inovasyon kapasitesi gelişir, küresel pazarlarda söz sahibi olabilecek girişimler doğar ve bölge ekonomisi uzun vadede güçlenir. Melek yatırımcı ağımız EGİAD Melekleri, kuruluşunun 10. yılına ulaştığımız bu özel yılda, kıymetli paydaşlarımızla birlikte erken aşama girişimlere sürdürülebilir kaynaklar sağlamak ve girişimcilik ekosisteminin gelişimini desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda düzenlenecek Melek Yatırımcılık Zirvesi'ni son derece kıymetli buluyoruz. Zirve, yalnızca yatırımcılar ve girişimciler arasında köprü kurmakla kalmayıp, aynı zamanda iş dünyasında yatırımcılık kültürünün yaygınlaşmasına ve bilinçli yatırımcı profillerinin artmasına katkı sağlamaktadır. EGİAD Melekleri olarak, bu buluşmaların oluşturacağı sinerjiyle yeni iş birliklerinin ve başarılı girişim hikayelerinin doğacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Elmasoğlu: "Girişimcilik ruhu İzmir'de yükseliyor"

İzmir'in girişimcilik potansiyelini daha da ileriye taşımayı amaçladıklarını belirten TOBB İzmir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Cem Elmasoğlu, "TOBB İzmir İl Genç Girişimciler Kurulu olarak, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın koordinatörlüğünde, kentimizin girişimcilik ekosistemine değer katacak önemli bir organizasyonu hayata geçiriyoruz. Girişimcilerin büyüme yolculuklarında kritik bir rol üstlenen melek yatırımcılık, yenilikçi fikirlerin gerçeğe dönüşmesine büyük katkı sunuyor. Bu kapsamda düzenlediğimiz Melek Yatırımcılık Zirvesi ile yatırımcılar ve girişimciler arasında güçlü iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefliyoruz. Alanında uzman konuşmacılar, başarılı yatırımcılar ve girişimcilerin katılımıyla, bilgi ve deneyim paylaşımının ön planda olduğu, ilham verici bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Bu zirvenin, İzmir'in girişimcilik ruhunu daha da güçlendireceğine ve ekosistemin gelişimine önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz" dedi. - İZMİR