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İzmir ulaşımında yeni tarife

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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İzmir ulaşımında yeni tarife

İzmir'de Ramazan Bayramı tatilinin ardından toplu taşıma ücretlerinde yeni tarifeler belirlendi.

İZMİR (İHA) - İzmir'de Ramazan Bayramı tatilinin ardından toplu taşıma ücretlerinde yeni tarifeler belirlendi. Buna göre A tarife çerçevesinde 6,50 TL olan tam biniş ücreti, 7,10'a çıkarıldı.

İzmir'de merkez ilçelerdeki otobüs, metro, vapur, tramvay tam biniş ücretleri 6,50 TL'den 7,10'a yükseldi. İlk binişte 7,10 TL ödeyen yolcu, ilk aktarmada 1,31, ikinci aktarma da ise 0,98 kuruş ödeyecek. Üçüncü ve sonraki aktarmalarda ise ücret alınmayacak. Tarifeye göre 2,20 TL olan öğrenci ilk biniş ücretleri de 2,40'a çıktı. Öğrenciler, herhangi bir aktarma durumunda ikinci bir ücret ödemeyecek. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ramazan Bayramı, Türk Lirası, Metro, İzmir, Ekonomi, Haberler

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