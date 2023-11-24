İzmir Üçyol-Buca Metro Hattı'nda TBM'ler Yeraltına İnmeye Hazırlanıyor

İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Üçyol-Buca Metro hattında çalışmalar büyük bir hızla devam ederken, dev tünel açma makinesi TBM'ler bu ayın sonunda yeraltına girmeye hazırlanıyor. TBM'lerin gireceği General Asım Gündüz İstasyonu'nda incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ay sonunda TBM aşağı inmiş olacak. Vaadimiz temel attıktan sonra 4 yıl içinde tesisi işletmeye açmaktı. Tarihinden önce bitireceğiz" diye konuştu.

İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Üçyol-Buca Metro hattında çalışmalar gece gündüz devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği, Üçyol-Buca Metrosu'nda tünelleri kazacak dev tünel açma makinesi TBM'lerin kurulum çalışmaları sürerken, makinelerin gireceği kanallar da tamamlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon ve bürokratlarla General Asım Gündüz istasyonunda çalışmaları yerinde inceledi. Hatta çalışacak 4 dev tünel açma makinesinden ilki bu ayın sonunda General Asım Gündüz istasyonundan yeraltına girmeye hazırlanıyor.

"KENDİ KENDİNİ FİNANSE EDECEK YATIRIM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "36 metrede TBM'nin oturacağı zeminin betonu atılıyor. Muhteşem bir çalışma var. Ay sonunda TBM aşağı inmiş olacak. Hem Buca'ya, hem Üçyol'a doğru TBM iki taraftan kazmaya, yani köstebeğimiz delmeye başlayacak. 400'ün üzerinde çalışanımız var. TBM'ler aşağı inince daha da fazla olacak. Vaadimiz temel attıktan sonra 4 yıl içinde tesisi işletmeye açmaktı. Tarihinden önce bitireceğiz. Tarihin en verimli projelerinden biri. Devletin, belediyenin, vatandaşın cebinden para çıkmadan, kendi kendini finanse edecek, kendi kendini geri ödeyecek bir yatırım olacak" dedi.

DÖRT TBM ÇALIŞACAK

Üçyol-Buca Metro Hattı'nda dört ayrı TBM çalışacak. TBM'lerin ikisi öncelikle General Asım Gündüz İstasyonu ile Üçyol İstasyonu arasında, sonra Buca Koop İstasyonu ile Çamlıkule İstasyonu arasında tünel açma çalışmalarında kullanılacak. Bu sırada diğer iki TBM'nin de Buca Koop İstasyonu ile General Asım Gündüz İstasyonu arasındaki kazıları tamamlaması bekleniyor. 100 metre uzunluğunda ve 6,6 metre çapındaki 450 tonluk TBM sayesinde tünel kazıları hem daha hızlı hem de çok daha güvenli bir şekilde yürütülüyor. Dev köstebek olarak da anılan TBM'ler, çok yönlü kesici kafa ile birlikte sert kaya zemin koşullarına kolaylıkla uyum sağlayabiliyor.

BUCA METROSU'NDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarının bulunduğu 13,5 kilometrelik Buca Metrosu, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile Şirinyer'de entegre olacak. Bu hat üzerinde tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Yaklaşık 305 milyon Euro değerinde araç alımı yapılacak. Dokuz Eylül Üniversitesi istasyonunda 240 araçlık otopark bulunacak. Hat işletmeye açıldığında günlük yolcu sayısının 400 bin olması bekleniyor.