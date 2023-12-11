İzmir Ticaret Odası Üyesi 116 Mobilya Firması İndirim Kampanyası Düzenledi

İzmir Ticaret Odası üyesi 116 mobilya firması, Ticaret Bakanlığının tüm sektörlere indirim çağrısı doğrultusunda indirim kampanyası düzenledi. Kampanya 17 Aralık'a kadar sürecek ve yüzde 10'dan başlayan indirimler uygulanacak.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyesi 116 mobilya firması, Ticaret Bakanlığının tüm sektörlere indirim çağrısı doğrultusunda indirim kampanyası düzenledi.

İZTO'dan yapılan açıklamaya göre, 116 firma 17 Aralık'a kadar sürecek kampanyada yüzde 10'dan başlayan indirimler uygulayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, mobilya sektörünün ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirterek, ihracatta yerli kaynakları en fazla kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden birisi olduğuna dikkati çekti.

Mobilyanın İzmir'in lokomotif sektörlerinden biri olduğunun altını çizen Özgener, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımızın Türkiye Yüzyılı programı kapsamında, cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapma hedefi ile Ticaret Bakanlığı öncülüğünde başlatılan perakende sektöründe ülke genelinde geniş kapsamlı indirim kampanyaları düzenlenmesi çağrısını dikkate alarak hemen harekete geçen mobilya sektörümüze çok teşekkür ediyoruz."

Sektör temsilcisi, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Nevzat Artkıy da Bakanlığın çağrısına katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.