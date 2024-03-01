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İzmir Ticaret Odası, kayıt dışı balıkçılar için devletten teşvik talep ediyor

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İzmir Ticaret Odası, Türkiye genelinde kayıt dışı olarak çalışan balıkçılar için devletten teşvik beklediklerini ifade etti. Balıkçıların Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt edilebilmesi için harekete geçen İZTO, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından destek talep etti.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Türkiye genelinde kayıt dışı olarak çalışan 300 bine yakın balıkçı için harekete geçti. Balıkçıların Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt edilebilmesi için devletten teşvik beklediklerini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçılık Çalışma Komitesi Başkanı Şahin Çakan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan'ın odamızı ziyaretinde konuyu kendisine ilettik. Sektörümüzün en önemli sorununun kısa sürede çözüme kavuşacağına inanıyoruz" dedi.

Ülke genelinde; 18 bin ruhsatlı balık teknesi, çok sayıda yetiştirici ve üretici, yaklaşık bin adet yardımcı destek personeli teknesiyle hizmet veren balıkçılık sektörü, kayıt dışı çalışmanın önüne geçmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından destek talep etti.

Kayıt dışı çalışanların büyük vergi kaybına yol açtığına dikkat çeken İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçılık Çalışma Komitesi Başkanı Şahin Çakan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan'ın odamızı ziyaretinde konuyu kendisine ilettik. Mevcut işleyişte, işveren ile gemide çalışan balıkçılar, ortak pay ile çalıştıklarından kazancı aralarında bölüşüyor. İşveren her ne kadar gemide çalışan balıkçıları sigortalatmak istese de, çalışanlar sigorta bedelini yarı yarıya bölüşme konusunda isteksiz davranıyor, devletten aldıkları doğrudan ya da dolaylı desteklerin kesilmemesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı istemiyor. Bununla birlikte, her yıl ölümcül ya da kalıcı sakatlıklara sebep olan kazalar yaşanabiliyor. Bu da işvereni ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakıyor" dedi.

Hem çalışanı mağdur etmemek hem de işverenin yükünü azaltmak için, tarım sektöründe olduğu gibi balıkçılık sektöründe de SGK giderlerinin yarısının işveren, yarısının da devlet tarafından karşılanmasını talep ettiklerini belirten Çakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Her bir teknede çalışan balıkçıların Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine bildirilmesi, söz konusu bildirim çerçevesinde bilgilerin Su Ürünleri Ruhsat Teskeresi ile (sarı kağıtlarla) eşleştirilerek sigortalı personellerin sarı kağıt alması ve bu çerçevede teknede çalışmasına izin verilmesine yönelik bir çalışma yapılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Sigortası olmayan çalışanlara sarı kağıt verilmemesi sorunun çözümüne katkı koyacak ve devletimizin yaşamakta olduğu vergi kayıplarını sonlandıracak. Bununla birlikte, sarı kağıtların her sene yenilenmesi ya da vize işlemine tabi olması faydalı olacaktır." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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