İzmir Ticaret Odası Kadın İş İnsanları, Milletvekilleriyle Buluştu

İzmir Ticaret Odası (İZTO)'nın yönetim kurulu, meclis ve komitelerinde görev yapan 30 kadın iş insanı, İzmir'in kadın milletvekilleriyle buluşarak talep ve önerilerini aktardı. Kadınların bir arada olduğunda her şeyin üstesinden geleceğini vurgulayan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Ticaret Odasından tüm kadınlara "birlik" mesajı verdi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO)'nın yönetim kurulu, meclis ve komitelerinde görev yapan 30 kadın iş insanı, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile bir araya geldi.

İzmir'in bir "kadın" şehri olduğunu vurgulayan Ceyda Bölünmez Çankırı, "İzmir'de kadınların her alanda ne kadar aktif olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bugün burada milletvekili kimliğimizin dışında, kadın olduğumuz, İzmirli iş insanı olduğumuz için varız. İzmir öyle bir yer ki nereden gelirseniz gelin bir yıl sonra İzmirli oluyorsunuz. Sizi kendisine aşık ediyor. Burada daha fazla kalmak istiyorsunuz. İzmirimizi ticaretiyle, sanayisiyle en iyi konuma getirmek hedefimiz. Bu şehrin en dinamik yöneticileri kadınlar. Sizler bizim gibi seçilmiş 30 kadınsınız. Sayımızın daha da artmasını canı gönülden istiyoruz. Bunun için birbirimizi çok daha fazla korumalıyız. Bir milletvekili, bir kadın olarak her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi isterim" dedi.

Kadınların bulunduğu her yere nezaket getirdiğine dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da, "Keşke sayımız daha çok olsa. Vekillerin, belediye başkanlarının, odalardaki kadınların sayısı daha fazla olmalı. Umarım bunu hep birlikte çoğaltırız. Konu İzmir ise herkesle aynı masaya oturabiliriz. İzmir depreminde de Maraş depreminde de hep birlikte çalıştık. Bu dayanışma sadece felaketlerde kalmamalı. Birlikte olursak yapamayacağımız iş yok" diye konuştu.

Kadın iş insanları ile milletvekillerinin bir araya gelmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Eyigele İşleyen de, "Hepimiz önce kadın sonra iş insanlarıyız. İş hayatında yaşadığımız pek çok zorluk var. Burada birbirimize destek olmak için buluştuk, hep birlikte çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

İzmir Ticaret Odası olarak kadınlara yönelik pek çok proje gerçekleştirdiklerini ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan ise "Birçoğunuzla farklı projelerde birlikte oluyoruz. Bazen birbirimizin çalışmalarından haberdar olamayabiliyoruz. Bu nedenle iletişim çok önemli. Bundan sonra çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kadın iş insanları milletvekillerine talep ve önerilerini aktardı. - İZMİR