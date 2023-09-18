İzmir Ticaret Borsası Tarım Gençlerle Yükseliyor Fikir Yarışması Başlıyor

İzmir Ticaret Borsası, tarım alanında çalışma yapmak isteyen gençlere destek amacıyla düzenlediği fikir yarışmasını sekizinci kez gerçekleştirecek. Yarışma, tarımda sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü artırmayı, gençlerin tarım sektörüyle ilişkisini güçlendirmeyi ve yenilikçi fikirler üretmelerini teşvik etmeyi hedefliyor. Başvurular 25 Aralık'a kadar kabul edilecek ve dereceye giren yarışmacılara para ödülü verilecek.

İzmir Ticaret Borsası'nın (İTB) tarım alanında çalışma yapmak isteyen gençlere destek amacıyla hazırladığı "Tarım gençlerle yükseliyor" fikir yarışması sekizinci kez düzenlenecek.

İTB'den yapılan açıklamaya göre, düzenlenen yarışmayla, tarımda sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü artırmak, tarımsal uygulamaları geliştirmek, genç kesimin tarım sektörüyle olan ilişkisini güçlendirmek ve gençleri tarımda yenilik yaratacak fikirler üretmeye teşvik etmek hedefleniyor.

"Akıllı tarım", "Çevre dostu tarım", "Tarımsal pazarlama, markalaşma ve iletişim", "Kırsal kalkınma" ile "Bitkisel ve hayvansal üretim" konularında açılan yarışmaya başvurular 25 Aralık'a kadar www.itb.org.tr adresinden çevrim içi kabul edilecek.

Değerlendirmeler sonucunda dereceye giren yarışmacılara para ödülü verilecek. Ayrıca, jüri tarafından uygun görülecek 3 projenin sahibi ise İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'nde hızlandırıcılık programına katılma hakkı elde edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme yolunda tarımın hayati role sahip olduğunu belirtti.

132 yıldır İzmir'e ve ülke ekonomisine hizmet eden Türkiye'nin ilk borsası olarak tüm alanlarda evrensel değerler ışığında çalışmayı ilke edindiklerini aktaran Kestelli, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin tarım ve hayvancılık sektörünün içinde tutulması oldukça önemsediğimiz ve uzun yıllardır çalışmalar yürüttüğümüz bir konu. Ayrıca bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı ve İzmir Ticaret Borsası olarak ülkemiz tarımının daima ileriye gitmesi adına yüklendiğimiz bu önemli misyonla tarımın servetini gençlerimizle birlikte dönüştürmek bu yıl bizler için çok daha büyük bir anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.