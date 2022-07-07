İzmir Ticaret Borsası'nda zeytinyağı tadım eğitimi düzenlendi

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Genel Sekreteri Erçin Güdücü, borsa bünyesinde kurulan zeytinyağı tadım paneliyle doğru zeytinyağı tüketimi konusunda herkesi bilinçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Güdücü, borsa tarafından düzenlenen zeytinyağı tadım etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada zeytinin anavatanı olan bir coğrafyada yaşayanlar olarak sadece üretimde kaliteyi hedeflemenin yeterli olmadığını, tüketici olarak zeytinyağının doğru seçimi, saklanması ve tüketilmesi konusunda da bilinçli olmak gerektiğini belirtti.

Türkiye'de 164 milyonu meyve veren, 28 milyonu meyve vermeyen olmak üzere 190 milyonun üzerine zeytin ağacı bulunduğunu ifade eden Güdücü, ağaç sayısında özellikle son 20 yılda önemli bir artış olduğunu, geçen yıl yapılan rekolte tahmin çalışmasında 504 bin ton sofralık zeytin, 235 bin ton zeytinyağı üretimi tahmin edildiğini kaydetti.

Güdücü, Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre Türkiye'nin dünya zeytinyağı üretimindeki payının yüzde 7, sofralık zeytinde ise yüzde 15 seviyelerinde bulunduğunu dile getirerek, "Ağaç sayımızdaki artış ve bu ağaçların gelişimi ile önümüzdeki yıllarda dünya üretimindeki payımızın çok daha yüksek seviyelere çıkacağına tahmin ediyoruz." dedi.

Son yıllarda üretim miktarı yanında artan tüketici bilinci kalite standartlarında ve bu standartların tespit yöntemlerinde de değişikliklere neden olduğunu vurgulayan Güdücü, şöyle konuştu:

"Bu değişim zeytinyağı sektörü için de geçerli. Zeytinyağının sadece kimyasal özelliklerinin değil duyusal özelliklerinin de tespit edilmesi büyük önem taşımaya başladı. Duyusal analizleri gerçekleştiren tadım panellerinin önemi ve ticarete olan etkisi önümüzdeki yıllarda çok daha artacak. Bu nedenle borsamız bünyesinde üye firmalara ve sektöre hizmet vermesi amacıyla zeytinyağı duyusal analizlerini gerçekleştirebilecek bir tadım panelinin oluşturulması için çalışmalara başladık. Nihayetinde borsamız zeytinyağı tadım paneli geçtiğimiz yıl Uluslararası Zeytin Konseyi tarafından düzenlenen tanınırlık testlerine katılarak başarılı oldu ve 2022 yılı için ülkemizden bir yıllık bir süre için belgelendirilen 4 panel grubundan birisi oldu. Panel grubumuzun öncelikli amacının üye firmalarımıza ve sektöre hizmet vermesi olduğunu söyleyebilirim. Ancak, hedefimiz sadece bu değil. Tüm vatandaşlarımızın doğru zeytinyağı tüketimi konusunda bilinçlendirilmesini hedefliyoruz."

Etkinlikte zeytinyağı hakkında bilinmesi gerekenler ve zeytinyağı tadımı hakkında sunumlar yapıldı.

Tadım eğitimine katılan gazetecilere sertifika verildi.