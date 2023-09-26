İzmir Ticaret Borsası Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, İZQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin geleneksel ürünleri üzüm ve incirde hasadın sona yaklaştığını, zeytinde erken hasat yağ üretmek isteyen üreticilerin hasada başladığını söyledi.

Üretim ve ticaretin ara vermeden devam ettiğini dile getiren Kestelli, "Tarımda mevzuat düzenlemeleri yapılıyor, yeni uygulamalar hayata geçiriliyor ama asıl iş olan üretim ve ticaret ara vermeksizin devam ediyor." diye konuştu.

Geçen yıl 25 lira seviyelerinde olan kuru üzüm fiyatlarının bu sezon 50-55 lira seviyelerine yükseldiğini belirten Kestelli, şunları kaydetti:

"Bu artışı üreticilerimiz için olumlu görebiliriz ama ürün alamayan birçok üreticimiz de sezonu kayıpla kapatmak durumunda kalacak. İncirde miktar açısından geçen yıla benzer bir rekolte bekleniyor. Ancak son günlerde sıcaklık ve nem kaynaklı bir kalite sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Zeytinde geçen yılki rekor üretimden sonra rekoltede önemli bir düşüş yaşayacağımız kesin. Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yasaklanmasının ardından fiyatlar kısa bir süre yatay seyir izlese de sızmada 210-220 lira seviyelerine ulaşmış durumda. Sezon içerisindeki gelişmeler ile diğer üretici ülkelerdeki hasadın nasıl olacağı, fiyatların yönünde de belirleyici olacaktır."