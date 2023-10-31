İzmir Ticaret Borsası Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

İzmir Ticaret Borsası'nın ekim ayı meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya konuk olarak katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı ve tarıma verilen önemi vurguladı. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise yeni yatırım projelerini hayata geçireceklerini duyurdu.

İzmir Ticaret Borsası'nın ekim ayı meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya konuk olarak katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Cumhuriyetin kuruluşunda tarıma çok önem verildiğini belirten Elban, "Cumhuriyetin ve güzel Atatürk'ün kalkınmada tarıma verdiği önemi, tarımdaki yapılan çalışmalarını biliyoruz. Kalkınma dediğimiz, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, onu geçmek bir bütün olarak olur. Sadece sanayiyle, tarımla, ticaretle değil sosyokütürel, eğitim alanı dahil her alanda topyekun kalkınarak hedefe ulaşabiliriz." dedi.

Ülke tarımında bir takım sorunların bulunduğunu ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Ülkemizde en büyük sorunlardan biri, çiftçi tanımı yok. Kim çiftçi? dediğinizde bir cevabı yok. Hem sarraf hem çiftçi hem patron hem çiftçi hem sanayici hem çiftçi dolayısıyla gerçek manada bir çiftçi tanımı olmayınca, çiftçiye verilecek destekler konusunda da sorunlar ortaya çıkıyor. Gerçek anlamda destek verilse de yerini bulamıyor."

Elban, sanayileşme, şehirleşme ve nüfus artışının tarımı tehdit ettiğini, tarımda yeni yüzyılda yeni hedefler konulmasını gerektiğini söyledi.

"Proje üretmeye devam edeceğiz"

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Yılmadan, yorulmadan çalışmaya, proje üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhuriyetin 100. yılında yeni yatırım projelerini hayata geçireceklerini aktaran Kestelli, "İzmir Tarım Teknoloji Merkezi ile yatırımlarımıza bir yenisini ekliyoruz. Bölgemizde sürdürülebilir tarımı temin etmek amacıyla Gastronomi projemizi hayata geçiriyoruz." dedi.

İTB'nin İzmir Tarım Teknoloji Merkezi ile hazırladığı "Gastronomi" projesi hakkında sunum yapıldı.